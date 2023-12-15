林正峰捉10多公斤獅頭鵝　成為吃貨要忍口

藝人林正峰擔任主持的飲食節目《溜走的真味》昨晚（14日）開始播映。節目分別邀得母親是潮州人的薛家燕、同屬潮州人的陳煒及楊潮凱擔任嘉賓。節目帶觀眾嘗盡潮州菜原味道，除了找來「音樂情人」鄭子誠「真味導航」，介紹潮州各式地道美食的歷史及小故事外，製作組更出動航拍機、以獨特又唯美的角度拍攝城市及鄉郊風貌。《溜走的真味》的主持與嘉賓走遍潮州古城、廣濟橋、老媽宮及南澳魚市場等知名地標嘗遍地道美食；另邊廂名廚蕭秀香(三姐)及許美德於每集亦大獻身手，前者負責炮製簡單易做的特色潮州市常菜，後者則偏向表演廚師刀法及功架。

首集亮點有「全鵝宴」，當中兩味特色菜「翡翠鵝掌凍」及「陳年滷老鵝頭」令眾人讚歎不已；另街邊小店的超Q彈「滷水豬腳」亦相當出色，家燕姐邊吃邊搞笑謂：「豬腳嗰啲呢，以我咁嘅體態唔敢點食嘅，但呢度好有名同傳統煮法好正，幾歹都要食！」破戒為美食「獻身」。至於之前憑晒肌相贏盡關注的林正峰於潮州澄海區的獅頭鵝養殖場大顯身手，兩三下手勢已捉起重達10多公斤的獅頭鵝，力度與靈活度兼備。

年幼時曾在潮州讀學前班的林正峰受訪時坦言難忘家鄉情懷：「細個經常去鄰居屋企同其他小朋友一齊玩，我哋所有嘢都一齊分享。」提到重遊舊地，正峰笑指自己變了「吃貨」：「一日要食6、7餐，同埋當地太多美食；不過自己想上鏡好睇啲都有忍口，拍攝完就盡量食番少啲，好在之後冇肥好多磅！」談到首度與家燕姐合作，正峰激讚這位前輩精力充沛：「因為行程都好chur，由清晨拍到夜晚、車程又次次都好長，但家燕姐好犀利，依然好有活力，玩得又講得，好專業！」