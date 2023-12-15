銀娛第三期隆重開幕　譜寫業務發展新華章　「建文娛地標　創多元未來」

開幕典禮上，全國政協副主席何厚鏵先生（中）；澳門特別行政區行政長官代表、經濟財政司司長李偉農先生（左四）；社會文化司司長歐陽瑜女士（右四）；中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室經濟部部長劉德成先生（左三）；以及中華人民共和國外交部駐澳門特別行政區特派員公署新聞和公共外交部主任高原先生（右三）等一眾主禮嘉賓，在銀娛主席呂志和博士（左二）、副主席呂耀東先生（右二）、銀河娛樂場股份有限公司董事程裕昇先生（左一）以及華年達博士（右一）的陪同下，共同主持剪綵儀式。（客戶提供）

【特約報道】作為全球首屈一指的綜合旅遊休閒企業之一，銀河娛樂集團（下稱「銀娛」）一直全力支持澳門特別行政區政府（下稱「特區政府」）的施政方針，以務實穩健的營運宗旨、創新求進的精神，積極善用自身資源推進非博彩項目發展，助力落實「1+4」適度多元發展規劃。今日，銀娛為旗下第三期舉行開幕典禮，榮獲全國政協副主席何厚鏵先生；澳門特別行政區行政長官代表、經濟財政司司長李偉農先生；社會文化司司長歐陽瑜女士；中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室經濟部部長劉德成先生，以及中華人民共和國外交部駐澳門特別行政區特派員公署新聞和公共外交部主任高原先生為主禮嘉賓。是次開幕典禮象徵銀娛業務發展翻開新篇章，多個嶄新的業務板塊充份體現銀娛致力推動文娛康體、會展及旅遊跨界融合的不懈努力，實踐對澳門經濟適度多元及社會可持續發展的承諾。

開幕典禮於銀河國際會議中心舉行，一眾主禮嘉賓在銀娛主席呂志和博士、副主席呂耀東先生、銀河娛樂場股份有限公司董事程裕昇先生以及華年達博士的陪同下，共同主持剪綵儀式。其後，主禮嘉賓們一起為醒獅點睛，寓意銀娛未來發展煥發活力、駿業日新，持續傲視同儕。為進一步增添典禮氛圍，推動本地與國際文藝交流及發展，銀娛特意邀請蜚聲國際的女高音歌唱家和慧女士，聯同澳門樂團近50名樂手在現場帶來多首經典名曲，音樂總監兼首席指揮廖國敏先生除指揮樂團外，更擔任鋼琴獨奏，演繹動人樂章，為近1,000名海內外政要、社會賢達；來自各個界別、社會團體、企業及傳媒機構代表等來賓呈獻精彩音樂盛宴，現場掌聲不斷。

呂志和博士在開幕典禮上表示：「特區政府施政報告中提出，促進會展商貿產業提質發展、建設『演藝之都』、『體育之城』多個發展方向，與銀娛第三期項目『建文娛地標 創多元未來』的發展定位及願景相應契合，亦印證本人曾提出『MICEE』—『會展＋娛樂表演』的構思能夠成功實踐，轉化為成就銀娛、成就澳門的新建設、新機遇。我們希望能夠為綜合旅遊休閒產業的發展之路繼續添磚加瓦，與社會各界人士共享經濟適度多元發展所帶來的成果。」

呂耀東先生表示：「在特區政府的領導及支持下，銀娛憑藉穩中求進的精神，充份把握疫後復甦的機遇，因應旅客族群及消費模式的轉變，與時俱進，透過第三期項目，聚焦推進我們對發展澳門非博彩項目的承諾。」他指出：「我們將會繼續奮發向前，在業界樹立新標竿，做優做精做強綜合旅遊休閒產業，全力豐富澳門作為『世界旅遊休閒中心』的內涵，為澳門社區的可持續發展貢獻力量。」呂志和博士及呂耀東先生感謝社會各界及合作夥伴的支持與厚愛，並感謝銀娛團隊成員團結協作、努力耕耘及用心貢獻，支持銀娛實現宏大的發展藍圖。

銀娛第三期旗艦物業聚焦非博彩元素發展。其中，兩個世界級會展及娛樂場館—會展空間面積達40,000平方米的銀河國際會議中心，以及最多可容納約16,000名觀眾的銀河綜藝館，自投入營運以來，連同旗下相關場地，已於本年度成功迎來合共逾220場極具影響力的會議展覽、娛樂表演及體育盛事活動，深受來自世界各地的旅客及本澳市民喜愛，充份展現澳門「旅遊＋」多元魅力。此外，銀娛亦新增兩個國際知名的酒店品牌，包括彰顯本地藝術的時尚生活酒店—全球最大的澳門安達仕酒店，以及全球最大的套房式萊佛士物業—澳門銀河 萊佛士，合共提供逾1,100間客房，貫徹「傲視世界 情繫亞洲」的理念，呈獻一站式及便捷的綜合旅遊休閒體驗；多措並舉開拓國際旅客客源，進一步鞏固澳門作為「一中心、一平台、一基地」的發展定位，助力澳門推動經濟適度多元發展。

與此同時，銀娛正積極推進第四期項目發展，創建全新的綜合度假城，除了引入多個高端酒店品牌，以及多元化的餐飲、零售、非博彩設施、園林與水上玩樂園區外，亦悉心打造擁有4,000個座位的國際級音樂演藝劇院，為本地的藝術及文化領域注入新動力。

未來，銀娛將不忘初心，積極配合特區政府的施政方針，凝聚全體團隊成員力量，持續與社會各界保持緊密協作，推進「世界旅遊休閒中心」定位的發展，為「一國兩制」實踐行穩致遠作出貢獻，進一步推動澳門融入國家發展大局，與社會各界攜手共創澳門更美好的將來。