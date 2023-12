周末好去處　與公仔齊過聖誕

仲未到聖誕,但各商場聖誕氛圍十足,設置了各種具創意的聖誕打卡點,吸引人前往。T.O.P和THE FOREST就以得意嘅公仔裝置搶Fo,有3米高的巨型懷孕雪人和4米高的LuLu豬,場內更遍布各種超萌角色,處處都有驚喜。此外,更有主題自拍亭,讓各位留下美好回憶!

「嬰國」過聖誕

創意無限的本地插畫家及發明家「東尼電機」首次與T.O.P This is Our Place合作,由即日起至2024年1月14日舉辦【T.O.P x 東尼電機 • 聖誕懷孕動物大TWINS徙】,東尼幫一眾「懷孕動物」BB遷徙到「嬰國」過聖誕,搖身一變成大型「育嬰院」,一眾搞笑動物BB遍布全場,打造四大打卡位及「FINDING TONY」遊戲,當中最受矚目包括將冬日氣氛散布旺角街頭的3米高巨型懷孕雪人、駕駛着懷孕聖誕鹿車的15倍放大版懷孕聖誕鹿,以及能近距離接觸一對對動物「龍鳳胎」BB的「嬰國」。此外,T.O.P相約《全民造星V》男子組合MATCH於12月23日舉行「MATCH x 災難CLUB聖誕音樂PARTY」。象徵5根火柴的MATCH將以勁歌熱舞點燃全場氣氛,誓要為觀眾獻上一個暖笠笠的聖誕派對。

聖誕「豚」聚小鎮

召集所有LuLu豬粉絲!聖誕將至,人氣超萌角色罐頭豬LuLu將於即日起至2024年1月4日期間登陸旺角THE FOREST,4米高的巨型LuLu豬首度以冬日泰迪熊造型現身,與大家一同歡度聖誕!屆時THE FOREST將變身成聖誕「豚」聚小鎮,除了迎來4米高的LuLu豬及期間限定店「逼爆」地下廣場外,還有超吸睛的LuLu豬聖誕樹、主題自拍亭及快閃活動,讓你與親朋好友一同留下窩心的聖誕回憶!一眾粉絲們更可趁機入手期間限定的12款全港獨家LuLu豬精品,齊齊同 LuLu 豬過一個Teddy X'MAS!