兩成員先後病倒！(G)I-DLE參加美國巡迴音樂騷會12萬粉絲

韓國人氣女團(G)I-DLE最近在美國洛杉磯、芝加哥、紐約、華盛頓及費城等7個城市參加大型巡迴音樂騷《iHeartRadio Jingle Ball Tour》，與共12萬名觀眾見面，她們是首個參與此巡迴騷的韓國女團，參加演出的亦包括美國天王Usher、饒舌音樂天后Nicki Minaj、搖滾樂隊OneRepublic及女歌手Sabrina Carpenter等。

不過(G)I-DLE的成員Minnie與葉舒華就先後病倒，Minnie在本月12日在費城的音樂騷上突然因為身體不適而返回後台，沒有參與部分演出，事務所其後指Minnie因為身體狀態不佳而到醫院求診，她會遵從醫生的建議停工休息，將視乎她的康復進度決定她何時復工。

而(G)I-DLE於昨晚（14日）返抵韓國，事務所今日（15日）透過官網表示葉舒華於今日凌晨開始出現低燒及感冒病狀，於是到醫院求診，證實患上甲型流感，現時她已暫停所有工作，考慮到流感是高傳染性的疾病，所以組合將不會參加今日的《2023 Music Bank Global Festival》錄影。