THEi高科院×太平洋酒吧集團商校合作　 「學生當老闆教學餐廳」正式開幕

【營業資訊】THEi高科院自創校以來走在應用科學教育尖端，與業界長期緊密合作，致力提升培育工作就緒畢業生的學習環境及課程質素。院校近月再次打破傳統學術教育模式，為鏈結商校共同培育未來業界菁英、為學生投身社會前安排千載難逢的學習及實踐機會，以嶄新形式與太平洋酒吧集團(股份代號: 8432)攜手合作，促成全港首個商校合作、由院校師生合辦名為"CAMeraaaa"教學餐廳之誕生。

劉建德校長由衷感謝太平洋酒吧集團對院校理念的支持，免費借出集團旗下旺角文華商場分店讓THEi高科院廚藝及管理(榮譽)文學士及酒店營運管理(榮譽)文學士的學生可以低於市場成本於鬧市午市時段營運餐廳，汲取實戰經驗。「院校與不同業界的合作夥伴關係由來已久，一直採取與業界無縫接軌的教學模式。是次商校合作創造三贏，期望THEi高科院今天的一小步，可帶動應用科學教育的一大步。透過老師定期指導，學生不但可籌備自己的餐廳，更可接觸不同饗客，直接了解市場狀況、口味、營運成本及盈利計算、菜單設計、宣傳技巧等方面，比起紙上談兵，學生能將課程所學應用於真實營運環境，更容易了解創業實際需要具備的條件和原則。」

太平洋酒吧集團創辦人Jackie Chan先生分享道：「院校「教企共融」教育模式有效幫助業界解決人手問題。我們期望今次合作可激發學生的企業家精神，加強院校課程實用性，創造更多交流與互動的機會，共同實踐『教企共融』的理念。」

為慶祝店舖隆重開業，餐廳開幕典禮於十二月十三日舉行。跨業界的友好夥伴們蒞臨支持，見證院校於應用科學教育發展再譜新篇，並與一眾學生及其家長們共同感受學生們精心準備的豐碩成果。

學生們向現場嘉賓分享餐廳名稱的由來：「前者"CAM"代表我們就讀的科目「廚藝及管理」註；"CAMeraaaa"整體則取材自餐飲與「相機先吃」密不可分的關係。」他們表示，餐廳尚未開張之前，他們已經收獲甚豐。「整個籌備過程長達數月，這意想不到的挑戰令我們迅速成長。老師們一直從旁協助，引導我們逐步掌握當中訣竅。我們一邊兼顧學業、一邊學習餐飲業的真實管理面貌，孕育出對餐飲業更深厚的熱情與渴慕，引發更大的自主學習動力。」

餐廳以期間限定模式經營。西式午市套餐逢星期三至日，上午11時半至下午4時期間供應。套餐包括前菜、主菜、特式雞尾酒以及甜品等多項選擇，照顧不同饗客的喜好。同場加設全港獨家由奪得院校2023雞尾酒調酒比賽冠軍的學生所設計的特式雞尾酒，配搭嚴謹設計的西式餐單，展示不同食材的無限可能。

店舖資訊(午市限定)：

CAMeraaaa @ Katachi Bar & Kushiyaki

日期：2023年12月13日至2024年1月21日

地址：旺角砵蘭街240-244 號文華商場3 樓

查詢/訂座：62738185

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Instagram: @cameraaaahk

註：THEi高科院廚藝及管理（榮譽）文學士學位課程英文名稱為“Bachelor of Arts (Honours) Culinary Arts and Management”