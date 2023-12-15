YS Group香港開班　正統韓式課程大開眼界

【特約報道】韓國著名演藝及模特學院YS Group最近在香港設分校，邀請我擔任導師，令我有機會重執教鞭。其實我以前當過老師，就是經營美容養生事業前，曾開辦模特兒中心，既有做經理人，也有舉辦模特兒訓練課程。

因我有部分生意是跟韓國有關，故常穿梭港韓兩地，變相難像以往般定期辦粉絲見面會，所以有部分粉絲得知我當老師，說要報名上課，以爭取機會見面。當然我知道他們只是說笑而已，但他們非常好奇，為何我會抽空授課。

因我真的喜歡當老師，加上有見YS Group在香港、澳門及內地，有莫大的發展空間，而韓籍社長Yong Heo的專業及幹勁，更令我欽佩萬分。

在韓國演藝圈人脈強勁的Yong Heo，為培育新世代偶像，打造最強師資團隊，設計獨有訓練模式，並成功引薦藝人出道，是韓國演藝及模特學院的翹楚，而他更獲「韓國藝術學校」垂青，把學校的海外經營權交給他。

熟悉韓國娛樂圈的，一定知道前身是「韓國藝術高中」的「韓國藝術學校」，是培訓偶像巨星的超級名校。BTS（防彈少年團）的成員V及Jimin、歌手泫雅、組合GOT7、A Pink 丶SISTAR丶2PM，以及Wanna One的部分成員，都是該校一手栽培。

粉絲問我重執教鞭的感覺，我是既興奮又欣慰，因很多學生和家長反應熱烈，盛讚YS Group體驗課程非常實用，大開眼界，並有意想不到的收穫，故更對正統韓式訓練有更大的期盼。

有學生跟我分享，說曾上過另一間學校的訓練班，但單向零交流，從而懷疑自己的能力。報讀YS Group體驗課程，驚訝有資歷深厚的導師全力專業指正，他說：「那麼仔細的評論和改正讓我擴闊眼界，學唱歌時，老師說我有實力，令我自信增加，重新點燃了我心中的那團火。」

也有學生跟我分享，說學習韓國的文化及禮儀，深切體會何謂「尊師重道」，並說對跳舞有重新體會：「過往我只着重能否跳好整隻舞，往往忽略細節，老師細心調整每個微小動作，令我跳得更流暢，有效提高完成度。」

我很喜歡跟學生交流，從中更理解他們的想法，令我更能掌握他們的需要，我也獲益不淺，這就是教學相長的意義。