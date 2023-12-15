人氣美食賀聖誕　節日前熱身

踏入12月，全城期待熱鬧的聖誕再次出現，未決定好食邊間餐廳，不如先到速食店感受一下氣氛？多間速食店、連鎖餐廳或咖啡店推出主題美食，價錢親民，無論是炸雞、薄餅或三文治，又或是意粉和特飲都加點節日裝飾18:15 9/12/2023或配搭，無時無刻都能令你感受到過節氣氛。

隨機送美點

一個人想食火雞又怕食唔曬？無問題，Pret A Manger今年以「Pret into Christmas」為主題，於現時至2024年1月2日推出聖誕限定系列，當中包括聖誕精選火雞午餐三文治，內有火雞肉和香草豬肉配紅莓醬和蔬菜，一個人都可品嘗火雞滋味。另外可選聖誕火雞熱烤卷，火雞肉配芝士和甜薯丸子，同樣美味，素食人士可揀選法國芝士紅莓醬三文治。甜點和特飲有聖誕乾果批、薑餅曲奇和薑餅牛奶咖啡。同時間，品牌趁聖誕節推出新菜單，如紐約客麥芽漢堡、煙熏牛肉芝士洋葱熱牛角酥、焗芝士小龍蝦椰菜花通粉和雞批風味濃湯等。想外賣亦有三文治、沙律或曲奇餅拼盤選擇。今個聖誕，客人購買指定節日限定美點，品牌會捐錢給指定慈善機構，另外，品牌於每日會隨機贈送招牌美食或咖啡給幸運顧客，在這個節慶期間會隨機送出聖誕推廣美點及飲料。禮品卡增值至指定金額，獲送免費咖啡。

溫暖特飲

為配合不同人士的需要，除用牛奶沖泡咖啡，近年亦有不同選擇。Pacific Coffee今年以「Make Your Christmas Magical」為題，於現時至2024月1日3日推出薑餅燕麥奶咖啡、薄荷朱古力和烤榛子燕麥奶咖啡3款燕飲奶飲品，喝熱飲時可配新出的烤焗雞胸雜菜或火雞芝士沙律，兩款同樣配紅海醬，酸香開胃，最後以焦糖脆餅芝士蛋糕、朱古力栗子蘭姆巴巴蛋糕或三重朱古力蛋糕作結，感覺剛好。

暖笠笠芝士火鍋

瑞士芝士火鍋濃郁惹味，通常配麵包或香腸，KFC今年因應聖誕推出進化版的炸雞芝士火鍋套餐，芝士醬經全新改良配方變成拉絲芝士，放入香脆炸雞、巴辣香雞翼、上校雞寶或粗薯條，味道更濃郁。此外，品牌推出4款聖誕派對套餐，更可配搭期間限定新品如合味道香辣海鮮脆雞和朱古力榛子雲梨朵葡撻等，加添風味。

芳香松露

冬日松露芳香美味，IKEA餐廳因應聖誕佳節推出的12月聖誕餐單以松露入饌，菜式包括香草蜜糖豬鞍架配焦糖菠蘿‧松露薯蓉及番紅花忌廉汁、牛油燒帶子雜菌扁意粉配松露忌廉汁和松露雞肉牛油果凱撒沙律，甜品就有心太軟配雜莓及忌廉。美食站則推出甘梅番薯條和特濃抹茶新地筒，其中聖誕樹抹茶新地除配果仁和蜜糖星星，還可以免費加配士的糖。本地美食站更獨家推出宇治金時新地配鯛魚燒，飯後來一杯雪糕最滿足。由現時至12月27日，客人到美食廊購買指定聖誕食品系列，可享85折優惠。另外，為慶祝坑口規劃及訂購中心開幕，該分店美食站推出以熊仔造型的迷你小熊士多啤梨及藍莓蛋糕配忌廉和小熊士多啤梨及波子汽水味扭紋乳酪三文治，同樣有驚喜。

美食晒冷

和朋友開餐，最開心是一枱放滿食物，未吃已覺開胃。PizzaExpress今年以「Christmas time means showtime」為主題，笑言要「Showhand」多款節日限定美食，2人或4人套餐會有不同前菜、主菜、飲品和甜品選擇，包括麵包球聖誕樹、龍蝦湯、火雞火腿軟心芝士沙律或聖誕花環牛肉薄餅等，飯後來一口飄雪薑餅人芭菲或聖誕暖心紅茶，感覺剛好又有氣氛。餐廳亦推出2人、4人及10人的聖誕外賣套餐，現時至2024年1月1日於外送平台訂聖誕套餐，可獲贈1份「聖誕禮襪」，送完即止。

素葷皆宜

近年流行咖啡店文化，點選咖啡和小食盡情打卡後，就輕鬆度過半日。深水埗侘寂風禪系咖啡店Lumière一盞燈於12月23日至26日、12月29日至2024年1月1日推出親民價夢幻奇蹟聖誕晚餐，菜單包括火雞椰菜花沙律、薯仔忌廉蜆肉湯，主菜有相當多選擇，如傳統應節的自家製威靈頓牛柳、T骨羊扒伴時蔬、檸檬香草龍脷或西班牙黑毛豬鞍架，最後以夢幻奇蹟火燄雪山作結。餐廳另設夢幻奇蹟聖誕素食晚餐，頭盤為焗響鈴配意大利水牛芝士及鮮番茄蓉，品嘗豆腐忌廉湯後，以烤雜菜配藜麥沙律為主菜，價錢更相宜。咖啡師特別調配款節日特飲，包括咖閃爍夢境薑味梳打、花椒咖啡、薄荷青檸梳打和肉桂蘋果茶，任君選擇。