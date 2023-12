Chiron Super Sport 57 One of One法式奢華

Bugatti早前受一位超級車迷委託,以經典的Type 57 SC Atlantic(1936)為藍本,定制全球僅此一輛的Chiron Super Sport 57 One of One。(互聯網)

法國手工超跑車廠Bugatti,早前為一位超級收藏家定制全球獨一無二的Chiron Super Sport Golden Era,引來車迷熱話;最近再應另一位超級車迷委託,定製全球僅此一輛的Chiron Super Sport 57 One of One,作為其太太的生日禮物。一如以往,廠方One-Off造價從不公開,只能說比兩年前發表、限量300輛的基本車型售價382.5萬美元(折約2,984萬港元)必定高得多。

銀藍車身 經典致敬

這輛One-off超跑以搭載標誌性中置8.0L W16四渦輪增壓引擎的Chiron Super Sport為基礎,是廠方工程師與Sur Mesure高級個性化定制部門,按照客人大膽構想而打造的新作,其誕生是由一款有90多年歷史的經典車型Type 57 SC Atlantic(1936)而起。此經典是Bugatti創辦人Ettore Bugatti的兒子Jean Bugatti,於上世紀30年代操刀設計的Type 57眾多版本之一,現全球僅存3輛,其中一輛於美國加州Oxnard的Mullin汽車博物館珍藏。20年前,車主夫婦二人結伴到博物館參觀時,對身披銀藍色車漆的Type 57 SC Atlantic(1936)一見難忘,貼心的丈夫多年後向廠方提出定制一輛能讓太太每次坐上都會勾起甜蜜回憶的「太」座,兼向這一代經典致敬。

2.4秒破百 超卓性能

獨一無二的Chiron Super Sport 57 One of One車身銀藍色調跟原版完全相同,連面罩都沿襲自經典設計,這歸功於向來對細節一絲不苟的Sur Mesure團隊的執着和認真,特別帶着樣辦跟原車對比,觀察不同光線下的油漆效果;帶有拋光直柵和加厚中心脊柱的新設計直柵式面罩,更是忠於原版標誌性的現代詮釋。此外,腳下的五幅式Super Sport輪圈,特別採用跟原版輪圈相同的拋光鍍鉻與銀藍色配搭。自動升降大尾翼起用注入三道小背鰭的新設計,並於翼底手工繪上原版輪廓線和「57 One of One」字樣。而每個入風口、管道和散熱氣口設計亦經過仔細考量,以滿足這輛完成0~100km/h加速僅需2.4秒、極速達440km/h的1,600hp兇悍野獸,極高冷卻散熱效能和空氣動力學需求。

精緻工藝 氣派昇華

精緻工藝於氣派豪華車廂內進一步延續,精挑細選別具南美牛仔風格的Gaucho皮革,以及經反覆手工拋光的光亮鋁合金鋪陳。左右內門板的皮革內飾,皆以閃電藍色繡線手工縫上Type 57 SC Atlantic輪廓線。更特別將家族藝術家Rembrandt Bugatti,著名的「跳舞大象」雕塑通過精美刺繡工藝展現在兩座位頭枕上。不僅波棍台上,兩座位的腿側均特別鑲嵌上標有「57 One of One」字樣的飾板,強調跟Type 57的關係。團隊還將Jean及Rembrandt的簽名刻鑄在金屬門檻裝飾上,展現顯赫家族氣派。