李佳芯爆未同無綫傾掂合約：演員好被動

視后李佳芯（Ali）今日（15日）到荃灣出席彩妝活動，與粉絲大玩遊戲及送禮物，吸引不少市民圍觀。對於早前被指「掟」去澳洲做華裔小姐競選做評判、嘉賓及司儀，她否認身兼三職被用到盡：「我唔係做司儀，司儀係安德尊，同埋我唔係第一次去華姐決賽，19年同陳豪都一齊做過。（介意被形容『掟』去？）唔緊要。」她去年底拍完《有種好男人》就未有開新劇，問她可有新動向？她說：「有聽到Hold期，亦有監製搵我傾古仔，但可能劇集涉及資金有變動同延遲開拍，但實質就等公司公布。」

早前盛裝出席《萬千星輝賀台慶》的她，其樣貌卻被無綫內地官方平台遮樣，她表示自己沒有去了解原因，又稱：「對於我又唔係第一年，繼續做好自己，其他等公司安排。（樂易玲話你仲有好長合約？）合約一路都有傾，但仲未傾到一個適合嘅Offer，所以再傾吓先囉！（公司有誠意挽留你？）公司要用嘅人仲有好多，我又未聽到呢方面消息。（你自己意向？）咁我到呢刻都仲係好鍾意拍劇，但演員好被動，上天要我停就停，行就行，惟有順住條路行。」

她在台慶頒獎禮上獲提名「最佳女主持」？問可有信心？她笑言：「公司咁多好嘅節目主持，如果我攞叫我情何以堪呀，我話想攞都唔好意思，隨緣啦！個個都好努力，獎項嘅嘢唔會強求。」