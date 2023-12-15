日泰菲多國特色滋味齊登場

今年開關以來，不少人餓了幾年，紛紛買機票出走，而目的地當然離不開人氣的東南亞地區，暫時不能出走的，大可以乘機細嘗最近開業的日本菜、泰國菜及菲律賓菜等等止止癮吧！

日菜 關東風壽喜燒

近年有不少港人喜歡壽喜燒，不少專門店相繼開業，最新一員有位於銅鑼灣的Sukiyaki Yu「壽喜燒 友」，帶來傳統關東⾵壽喜燒滋味。壽喜燒當然少不了頂級牛肉，新店精選頂級日本A4和牛搭配主廚以⽜脂、⽜筋及和⽜⾁等熬煮的秘製醬汁，再加入多款日本野菜、豆腐和京葱等，融合出鮮香甜美的和式滋味。和牛以外，還有⽇本四個最佳豬種混種育成的北海道四元豚，以及⽇本三⼤名雞之⼀的⿅兒島薩摩⾚雞等。午市及晚市供應的壽喜燒套餐有多款靚和牛部位選擇，包括A4和⽜⾁眼、A4和⽜西冷、A4和⽜肩⾁，配上日本蛋貴族的蘭王蛋及經過巴⽒殺菌及嚴格加⼯處理過的無菌蛋同享用，脂香味濃，令人回味。

泰菜 人氣打卡店

泰國是不少短途旅行的目的地，而泰菜亦是不少港人喜愛的菜系之一，而泰式休閒Café「Tommy Yummy」自2022年登陸中環以來，備受名人明星歡迎，最近於將軍澳再下一城，開設全新分店，並以「我在泰國看日出」為主設計，帶來泰國海島度假感覺。新店供應泰西Fusion美食，包括黃咖喱薯蓉燉牛面肉、香辣海鮮蝶豆花飯、泰式奶茶Tiramsu、原隻菠蘿雪花冰、泰式奶茶雪糕忌廉牛角窩夫等。新店亦可品嘗到中環店的熱賣菜式，包括造型融入打翻杯麵設計的虎蝦海鮮混亂杯麵、打卡一流的杧果乳酪曡曡冰、以黃金比例調配的泰式奶茶及以原個牛油果打成的牛油果沙冰等。此外，新店於12月20日至30日期間推出新張優惠，包括飲品買一送一優惠、贈送泰式炸蝦片、大派過千份泰式斑蘭軟糯甜糕體驗裝及甜品禮券等。

菲律賓菜 特色烤卷

提起菲律賓美食，大家或許只想到炸物與炸物，其實仲有烤卷（Pita Wraps）。在當地有逾600間分店的人氣No.1連鎖烤卷品牌外賣專門店T.Co最近進駐尖沙咀，以秘製醬汁配高質食材炮製出多款烤卷，王牌必試的有秘製滋味牛肉烤卷和嫩滑惹味雞肉烤卷，配搭新鮮蔬菜及自選醬汁濃香蒜蓉醬及惹味香辣醬，令人回味。此外，品牌選用多款優質食材，包括上乘的美國牛肉、嫩滑的雞腿肉及本地新鮮靚蔬菜等，配搭芝士，打造出健康又滋味高質的烤卷。烤卷以外，還有飯類選擇，米飯與秘製醬汁及濃香肉粒和新鮮蔬菜，搭配出層次豐富的雞肉飯及牛肉飯來，滋味又有特色。