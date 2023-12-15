Twins紅館騷加場極速售罄　阿嬌生日唔敢食蛋糕

組合Twins早前宣布紅館騷加開4場演唱會，今日（15日）開賣，不到一小時已全部售罄，Twins兩位成員對此好消息十分開心，阿嬌（鍾欣潼）表示：「嘩！好開心，我會更努力做好演唱會。依家慢慢瘦緊，我唔想急速減，免得反彈快，哈哈！」至於阿Sa（蔡卓妍）的不敢置信：「吓？係咪真㗎？咁快？當然係開心啦！」由於仍然有粉絲仍然買不到門票，問到會否再加場？阿Sa坦言：「嘩，真係唔知，睇公司啦，都唔知仲有冇期呢？（如果有期可以呢？）其實我唔抗拒，經過呢幾年世界咁多變化，有時我會諗做到就做啦，能夠同一班歌迷一齊喺紅館相聚，係好難得，冇人知世界會變成點，日後係咪仲可以開演唱會呢？歌迷大個咗，我都大個晒，哈哈！之後嘅人生又會係點？會唔會突然間生BB，又或者有家庭，又或者個世界又唔知變成點，咁到時又未必可以開演唱會啦，所以依家做每一件事，我都係抱住可能係最後嘅諗法去做，咁個人又投入啲同份外珍惜。」

演唱會頭場是阿嬌生日，不少歌迷想跟阿嬌慶祝，對此阿嬌說：「多謝晒，我諗大家到時先算啦，入唔到場就唔好買蛋糕畀我，因為依家感冒菌嚴重，我哋要做十幾場都要好小心保護自己，後台影相我哋都停咗，唔影住，做晒咁多場先，希望減低傳染，做做吓病咗就麻煩。所以歌迷留言祝福我就夠啦，唔好破費，唔好買咁多蛋糕，食唔到呀，要Keep靚靚，等完騷之後先可以大吃大喝啦！」