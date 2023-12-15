本日日本：連鎖快餐店福袋有睇頭　冒煙薯條竟然係……

相信每逢年尾，不少人已經蠢蠢欲動去搶各大日本品牌的2024年福袋！其中日本麥當勞將與人氣家電品牌BRUNO聯名推出福袋，袋內包括4款實用商品及麥當勞餐點兌換券，當中最吸引的必定是「薯條加濕器」，這款迷你加濕器高度約13厘米，差不多一包薯條的大小，經典紅色紙袋裝著金黃薯條的外形，望落幾逼真，無論放在家中或辦公室都適合。此外還有精美的碟子，波浪碟邊設計十分優雅，碟子中央有麥當勞與 BRUNO 的壓紋LOGO， 黃、白、藍、粉4種顏色隨機發貨。加上實用零錢包及保暖小氈子，非常美觀實用。福袋內還有價值3,430日圓（約HK$185）的麥當勞餐點兌換券，可兌換食品包括武士漢堡（炙燒醬油雙層牛肉）、照燒漢堡、蘋果批、OREO朱古力冰沙、研磨咖啡等，而且每10個福袋當中會有一個福袋再多送一張2024年版的500日圓（約HK$27）麥當勞商品卡。福袋連稅售價為3,000日圓（約HK$162），咁超值，絕對值得入手！即日起至12月19日開放以官方APP登記抽選。