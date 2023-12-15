新聞女王︱佘詩曼獲選最喜愛女主播　王敏奕冇入圍惹爭議

視后佘詩曼擔大旗的台慶劇《新聞女王》，近日劇情漸轉入直路，講述SNK網誌部搞了一個「我最喜愛SNK電視女主播」投票，相關投票劇情引起不少網友熱烈討論，有見及此，無綫官網亦出Po向劇中投票活動「致票」，讓網民獲得真實機會投選心目中最喜歡的電視女主播。

投票活動於昨晚（14日）7時開始，截至今早（15日）11時，貼文吸引逾6,000人投票，反應熱烈，開劇至今由頭帶到落尾的阿佘、勁吸逾5,300人畀Likes，拋離以逾400Likes、排第二名的李施嬅足足10倍票數，連票數成績都霸氣過人！留言區亦接近九成是支持阿佘的留言，包括：「阿佘果然大熱門」、「支持佘詩曼！論實力，演技，氣場佘詩曼都很厲害！」其餘排名依次為第三名高海寧、第四位何依婷，以及第五位的車婉婉，基於王敏奕角色已被調往網誌部，不符合「SNK電視女主播」資格而未能入圍，令網友不勝感嘆，更有人搞笑地為她抱不平「派嬲」：「最靚嘅劉艷呢？」、「還我劉艷！」十分搞笑。

劇中高海寧（高Ling）與Joe Junior的父女情感動不少網民，當中一場邊落淚邊努力掛上笑容演出，不少網民看畢均大讚高Ling演技大有進步，直指她與Joe Junior的所有場口均相當好看又感人，並力撐高Ling榮膺今年最佳女配角：「佢都係時候攞獎」、「高Ling喊戲值得一個女配角獎」、「看得出她一直都很努力」、「和Joe Junior對手戲做得非常好」、「父女情好觸動到人」。

此外，該劇被內地媒體認為「向外界展示了新聞行業中真實存在的矛盾」，亦透過相關矛盾引伸了不少觀眾對社會的反思，故近日獲內地大學教授級列為影視精品解讀課程中的教學案例，用作課堂上與學生進行分析及討論，認真威水。