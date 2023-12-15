謝安琪同張繼聰請教做戲　陳靜獻出第一次

藝人謝安琪（Kay）、陳靜（DaDa）及COLLAR成員李芯駖合作ViuTV原創劇《法與情》，飾演律師的Kay表示與DaDa最多對手戲，劇中不時要鬥嘴：「因為要對嘴，所以花好多時間對劇本，希望可以搞好啲節奏，呢部劇好多人都第一次合作，好似芯駖、岑珈其，我哋現實中好似『筆友』好少見面，但網上成日支持對方，呢次終於合作啦！」更指拍攝前專程向前輩余安安請教，令她獲益良多：「今次最難係講人與人之間感情，內容好多細節不能出錯，但要保持情緒最辛苦，我同師傅（安安）都覺得有挑戰，依家開始要享受長對白，返到屋企就好虛心向老公（張繼聰）請教，即使唔討教佢，佢都會好熱心參與，好似我背對白時，佢都會加把嘴嘅。」

首次參與電視劇的DaDa，直言與電影最大分別是角色上的變化：「因為長度不同可以更有創作空間，今次題材好好，帶出背後家庭嘅問題，成件事好立體、好感人！」劇中演單親媽媽的她，表孫第一次與小演員有如此緊密關係：「我年齡都可以有個女嘅，身邊都好多朋友有小朋友。戲中我要成日喊，而拍攝呢部劇增長咗我嘅法律知識，起碼知道監獄原來係咁嘅樣，長知識嘅機會！」至於芯駖就表示與前輩合作好緊張，笑指被重量級演員震懾：「我第一次見到Kay其實好緊張，搞到我唔敢講嘢，點知佢經理人出聲嫌我哋唔夠Friend，我先敢同佢傾偈，其實我好鍾意Kay，佢好多歌我都識唱。」