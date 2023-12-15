周吉佩首為《東華》獻聲　陳曉東北京冒暴風雪返港

歌手周吉佩（吉吉）、陳曉東（東東）、胡琳和黃洛妍今日（15日）為《歡樂滿東華 2023》項目進行綵排，當晚東東將會和胡琳一同在台上合唱。東東剛從北京返港出席綵排活動，自言北京當地有暴風雪，一度擔心飛機不能起飛。透露活動之後會獨自去旅行，老婆和孩子們會隨後跟上，稱已經預定了17萬噸郵輪，將會一家人在郵輪上歡度除夕和元旦：「原本係book聖誕，但訂唔到，變咗跨年（之後自己一個旅行？）唔話你知，神秘之旅。」表示因元旦要和家人在郵輪上過，故未能接跨年騷，笑言《東華》節目是今年最後一次見面，下次見要在農曆新年。

講到最近網上流傳陳曉東和陳百祥是親戚關係，東東澄清說：「我哋冇關係，不過叻哥（陳百祥）係睇住我入行。」而提到東東曾指明年會在紅館開騷，他指暫不透露細節，有明確的消息會再公布。問到新年願望？東東說：「希望大環境好啲（有冇嘢要同粉絲講？）唔使講啦心照，約定明年見。」

同場吉吉是第一年參與《東華》活動，屆時將會和黃洛妍夾Band，透露當晚會一同合唱《來日方長》。吉吉又言因12月有很多演出活動，導致練習時間大大減少：「我完全未練過，啱啱先坐低認真聽下隻歌，暫時唔係好得，不過放心到時真正表演會冇嘢。」指今年大概接到約70單演出，是人生最多的演出機會。問到收入？吉吉指沒有計算過：「我幾乎全部收入都交畀老婆，有一部份會投資係音樂學校。」表示現在會平衡歌手及經營音樂學校兩個工作，直言擔心明年不知道幕前會不會有工作機會，所以寄望音樂學校可以令收入穩定。

吉吉亦指接下來將會繼續擴充音樂學校，會與不同的導師合作，希望招攬更多人才做好學校，問到是否會邀請一些《中年好聲音》的參賽者成為導師？吉吉說：「係但未確實，預計一月頭會知。」