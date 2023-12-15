【Zac玩Zac食】曼谷最新綜合設施Outlets商場

疫後第一個聖誕節，終於可以衝出香港去玩啦！除咗返鄉下來個白色聖誕，亦都可以短短哋去曼谷來個火辣辣嘅聖誕，勝在氣溫同香港差唔多，係咁執幾件衫，攞住幾Kilo嘅喼去食買玩！

泰國有兩大百貨集團，分別係Central同埋Siam Piwat，於疫情前大家去曼谷旅遊時，只有一個大型Outlets，但今次去嘅Siam Premium Outlets商場，係由Siam Piwat集團和全球頂尖零售地產上市公司聯手打造嘅精品Outlets商場，有很多國際品牌，不少更是首次在泰國開設Outlet店，商場雖然在2020年開幕，對於疫後復常嘅香港人嚟講其實都叫係新開嘅Outlets！

以前對於Outlet嘅印象就係一個以最低價錢，將一啲倉底貨以極便宜價錢發售嘅地方；但時至今日，Outlet已經成為一個全方位大型商場，除咗有國際知名品牌以低至半價嘅優惠折扣發售商品之外，亦會有家品美妝品牌進駐，還有餐飲及美食，加上悠閒的自然空間設計，公共設施配套等，絕對是一個日常休閒生活體驗嘅地方。

Siam Premium Outlets採用高挑流線型景觀設計，約有140間品牌商店進駐，其中包括多家國內外奢侈品品牌、備受歡迎的設計師品牌，以及一些大眾品牌，能讓不同需求嘅遊客都能買得開心。公共設施亦有精心設計，有祈禱室、護理室、找換店、儲物櫃、租借兒童車及輪椅等；商場亦備有多間不同風味的餐廳及咖啡店，亦有大眾化嘅美食街；商場照顧大人購物慾之餘，亦設有大型戶外兒童遊樂場，畀小朋友放電之餘，亦可讓父母和子女一齊玩親子遊戲；真係無論和閨密去血拼，抑或一家人去購物玩樂，都能讓你在曼谷鬧市以外找到嘅休閒綠州！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

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