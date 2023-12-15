湯怡因空虛撻着楊天宇　享受Me time掛住囡囡

女星湯怡與「師弟」楊天宇於Viu原創劇《轉角浣紗街》大玩姊弟戀，飾演闊太的湯怡，因空虛寂寞時邂逅「小鮮肉」天宇，繼而火速撻着，而拍攝期間，二人有不少親暱場面，當中一幕天宇公主抱湯怡更盡顯浪漫。雖然湯怡與天宇首次合作便飾演情侶，但他們異口同聲表示零尷尬，湯怡表示：「冇諗過我哋可以做到情侶，呢個組合非常新鮮，合作過程，佢畀我感覺好有活力，同佢拍劇好開心。我哋拍親暱戲都冇乜尷尬，以前嘅我可能會有，依家反而冇諗咁多，因為識咗好耐。」天宇則透露平日於公司聚會經常見到湯怡，私下也不時傾偈，故即使首次合作拍劇也不陌生：「今次係輕喜劇，每集10分鐘左右，所以埋位嘅狀態都好輕鬆。」

談到角色感情生活複雜，不過現實中，湯怡型言對感情專一：「我唔會因為拍拖而拍拖，要認清楚、好了解對方先會一齊，因為自己唔想浪費時間。」而《轉》劇乃湯怡榮升人母後首次拍劇，笑言感覺既熟悉又陌生：「結婚之後有拍過電影，不過就真係有一段時間冇拍劇，好開心拍劇變成me time時間，如果喺屋企，小朋友會比較黐身，依家開工感覺比較relax，不過有時會好掛住囡囡，因為佢依家識講嘢，每次出門都會叫『唔好走』，我惟有同佢解釋媽咪要返工，唔返工冇嘢食，灌輸佢，父母要工作。」