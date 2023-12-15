唔怕有隔膜　上床慢慢學

新人係要好好學習，所以新入職嘅打工仔好應該向前輩請教。AV業界資深人士神仙乙就表示認同，而後輩同前輩溝通唔好怕有咩隔膜，好似日本AV界嘅後輩女子社員咁，瞓身向前輩學習，仲上埋床齊齊研究床技添！

錯有錯着

喺Ideapocket出品嘅《喝醉醒來時，旁邊有一個全身赤裸的初級女後輩》入面，雄也哥帶住後輩桃乃木香奈出差公幹，因為單生意要傾兩日，所以就叫香奈安排一晚住宿，於是香奈租咗間溫泉旅館，兩人仲住埋一間房。第二朝早，雄也哥一起身就見到身邊嘅香奈全身赤裸，原來昨晚佢借醉拉咗奈妹上床！不過香奈冇嬲，仲愛上咗雄也哥強勁嘅雄風，更請求再續前緣，雄也哥見奈妹發晒姣，當然教番佢幾招床上功夫啦！

慾火急升

片廠E-BODY炮製嘅《錯過了尾班火車，最後住在了後輩家》，講述公司中層涼平同成班同事去飲酒消遣，因為玩得太開心搞到錯過咗尾班火車，好在有甜美又親切嘅後輩響蓮招呼佢返屋企過夜。回到家中，響蓮就換上貼身嘅運動服練習瑜珈，涼平睇到入晒神，響蓮仲貼身教授佢幾招瑜珈動作，經過身體接觸之後，兩人嘅慾火突然急升，於是涼平就採取猛攻，話要喺床上教阿妹如何討好男人，而響蓮梗係照單全收，好好向涼平「請教」啦！

借機玩弄

於S1推出嘅《架乃由羅是一名聽話、不自信的Z世代實習生》當中，架乃由羅係一位實習生，公司安排佢跟男同事洋介學習，而鹹濕高層田中先生及佐川先生見到由羅嫩口好波又聽話，簡直流晒口水，於是兩人就借機會埋身，以教導為名，實則係向阿妹抽水！見由羅完全唔反抗，田中同佐川就變本加厲，同阿妹大玩震蛋，更加嚟個辦公室激戰添！

簡評

本仙都做過學師仔，當年都幾受班前輩愛錫，教咗本仙唔少工作上嘅知識，而今次為大家介紹嘅「後輩女子社員系列」，當中班前輩亦對後輩痛愛有加，仲愛到同佢哋發生親蜜關係添！喺3部作品當中，本仙最鍾意桃乃木香奈主演嘅《喝醉醒來時，旁邊有一個全身赤裸的初級女後輩》，原因係香奈又索又甜美，身材仲婀娜弗爆，喺作品當中懇求前輩賜予快感嘅表情仲極度銷魂，加上用盡溫泉旅館各種設施嚟激戰，精彩度滿分！