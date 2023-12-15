Day走可愛路線唔賣性感　睇好Marf攞獎

女團COLLAR成員許軼 (Day）、樂隊Dear Jane、方皓玟和MC仁等人今晚（15日）出席演唱會。演唱會上Dear Jane打頭陣，唱出《哪裏只得我共你》為演唱會揭開序幕，緊接着是Day的個人表演，當她唱完 《Speak love》後稍作休息，笑言要表演飲水，期間還發生了小插曲，她遺失了耳機，不過表演並未受到影響，最後以大合照為表演畫下完美句號。

受訪時，Day自言有表演就好開心：「希望可以有多啲團嘅表演，但無論係一個人定係成團人，只要有表演我哋都好開心。」指相比起一個人登台演出，會更喜歡一班人一齊表演：「係後台一堆人一齊都會開心啲。」

講到最近Day受邀成為Lolly Talk演唱會嘉賓，Day稱她們不時會相約吃飯：「我哋都有講話想一齊表演，咁啱佢哋又開演唱會就有機會。」提到不少人見到Day於今次Lolly Talk演唱會表演時，都認為Day似乎應該回歸Lolly Talk，並大讚她當天的表現搶盡風頭。Day謂當日是正常發揮：「其實都好緊張，想多啲合作，但主要都係想COLLAR多啲出Show。」她透露COLLAR將在1月1日於馬場有活動，同時當日也會出席叱咤頒獎典禮。問到有沒有信心得獎？Day指：「我有信心Marf（邱彥筒）會攞獎。」還未有個人單曲的Day指不會心急出個人歌，反而是希望可以有更多表演：「我覺得COLLAR仲係未夠Show。（會唔會羨慕Marf有咁多個人演出？）我係覺得開心，我自已都有睇佢啲MV，覺得除咗團隊佢都可以畀到自己嘅個人魅力其他人睇。」稱COLLAR陸續會有團歌推出。講到今日表演衣着有少許性感，Day指她今天是走可愛路線：「唔想性感住。」

同場的Dear Jane稱今年是大豐收年，共推出了多首團歌：「雖然係出咗好多歌，但感覺好似係只出咗３隻歌咁。」透露剛剛才與一位越南歌手合作唱歌。問到有否信心獲叱咤樂壇我最喜愛的組合獎項？他們指平常心：「我覺得我哋有得參與呢個頒獎典禮已經係幾好嘅成績（有冇勁敵？）冇，我哋冇敵人，唔會當其他唱歌嘅人係敵人。」

談到剛成婚的樂隊成員伍漢邦 （Jackal），他指婚後生活十分愉快，有愛妻煮飯吃，但暫無造人打算，想先過二人世界。Jackal又指工作較忙，暫未有時間蜜月旅行：「都有計劃嘅，會想去啲凍嘅地方，不過做埋工作先。」