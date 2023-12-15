喺活動現場成班巨乳索女登場，當然會成為男士們嘅焦點，只係爆乳女Coser吸睛啲，定係激凸女DJ更搶Fo呢？今日就搵嚟俄羅斯同泰國嘅巨乳代表進行一場爭「峰」之戰，睇吓邊個會勝出啦！

變裝成名

講到Cosplay界嘅巨乳尤物，就不得不提擁有「俄國乳牛」之稱嘅Alina Becker喇！呢個乳牛稱號絕非亂噏，皆因呢位出生於俄羅斯莫斯科嘅爆乳女Coser，當年憑住一輯Cosplay乳牛寫真震撼男士嘅眼球，尤其將牛奶倒落心口嘅動作極之挑逗，真係睇到人咬牙切齒，要飲番杯奶先至能夠平復心情呀！

人紅自然是非多，關於佢嘅背景資料眾說紛紜，有人話佢係富家千金，亦有人話佢係嚟自中產家庭，但無論如何，都難掩佢心口對爆乳嘅吸睛度。而憑住激凸車頭燈，加上大尺度嘅Cosplay寫真，每當佢喺動漫活動登場時，例必引起全場哄動。不過其實喺爆紅之前，佢曾經做過模特兒，因為發展唔理想，2017年轉戰Cosplay界並一舉成名，就連Alina都話實在始料不及。

Alina Becker

出生地：俄羅斯

身高：167cm

三圍：36H-25-37

透視誘惑

喺泰國夜場最吸睛嘅，除咗有一班性感女Dancers外，仲有身材火辣嘅女DJ，好似出生於曼谷嘅Barbie Mozz就係其中之一，每次登場都會吸引現場男女嘅目光，唔單止因為佢捽碟技術夠勁，更在於佢樣靚身材正，甜美嘅樣子配一對激凸巨乳，加埋造型性感兼露乳溝，睇到人流晒口水，因而被評選為泰國最性感女DJ之一！

不過講到佢喺網上爆紅，卻並非因為佢性感嘅演出造型，而係喺泰國機場流出嘅影片。當日佢以低胸吊帶衫，加上透視長褲造型出現機場，搖蕩嘅雙峰加上透現底褲嘅火辣畫面，唔止被人拍片喺網絡分享，更令佢嘅艷名從此喺網上廣傳。咪睇Barbie係夜場性感紅人，其實佢最初係位時裝模特兒，2013年出道嘅佢，於2018年踩入DJ界，並雙線發展至今。

Barbie Mozz

出生地：泰國

身高：160cm

三圍：35G-24-35

第1回合

鬥「峰」騷

兩位索女每次出騷都係憑住巨乳搶盡風頭，而佢哋所影嘅寫真同樣吸睛，既然係咁，當然要嚟個「峰」頭之爭啦！Barbie Mozz嗰對車頭燈不但圓渾吸睛，而且每次出騷都例必盡谷事業線，但相對Alina Becker嚟講卻差咗少少，單係Cup數已經贏咗。

第2回合

鬥性感

縱然擁有巨乳同索樣，但係都要靠性感先至能成功搶Fo，而論性感嘅話，Alina Becker嘅寫真相唔單止露肉度高，部分寫真嘅尺度更係大到眼都凸！相比之下，Barbie Mozz嘅寫真照似乎色咗啲，不過有睇過佢喺夜場嘅DJ演出的話，經常跳跳紮嘅佢，製造出巨乳蕩漾嘅誘人場面，性感度爆燈！

第3回合

鬥人氣

Alina Becker嘅IG粉絲超過127萬，而Twitter更超過170萬，真係夠晒勁！至於Barbie Mozz嘅IG粉絲亦超過66萬，Facebook則逾16萬人追蹤。雖然數字上唔及前者，但佢勝在影片夠多。

實至名歸

今次進行比併嘅女郎，一位係嚟自Cosplay界嘅Alina Becker，另一位則係夜場DJ Barbie Mozz，驟眼睇落去好似唔同範疇，但同樣作為模特兒及網紅嘅佢哋，憑住火辣寫真而獲得高人氣，所憑嘅唔止係激凸上圍，仲有令人印象深刻嘅魅力，計落兩位都係咁迷人。不過Alina Becker連贏兩個回合，勝出絕對係實至名歸！