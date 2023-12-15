趙希洛「偷師」美國製作　想進軍大銀幕

無綫「御用癲婆」趙希洛今年9月突然宣布離開效力16年的「娘家」引來揣測，外間認為與她憑《金宵大廈》贏得「最佳女配角」後，反而機會減少有關。她接受東網專訪時指決定離巢時，公司有挽留，現時保持良好關係，離開是為了找回初心，她說：「自己覺得唔突然，睇吓你放唔放得低。其實同疫情3年有關，呢3年日日開工，最誇張疊住3部劇，係幸福，但亦因為不停做，冇咗演員嗰種靈感，唔知有咩可以畀到觀眾，自己唔想交行貨，覺得要睇多啲、學多啲嘢，感激公司多年栽培。」

趙希洛對於未嘗「女一」沒有留憾，明白時機、緣分配合，亦不會與他人比較，否則會很辛苦，她說：「就算做女一都要有發揮，掛名係女主角，但實質戲份少，就未必係想像咁。」離開是為了走得更遠，經過數月叉電不停進修，她亦迅速「復出」並積極試鏡尋求機會，她說：「見到好多人留言以為我走咗唔會返嚟，其實唔係，只係take個break，已經放完假喇！」

終於有時間諗結婚

假期期間她到美國等地參觀電影製作大開眼界，希望有機會拍電影及做舞台劇：「鍾意演戲，係因為細個做聖誕舞台劇，其實17歲時老師推薦我考演藝學院，但屋企人唔肯，只有讀完書先畀我自己揀，自己就揀咗透過選港姐入行。」回復「自由身」的她直言現在有空間好好考慮與圈外男友的婚事：「之前好想工作有成績、有代表作，所以冇諗呢方向，依家就可以open mind去考慮結婚，啲人都話我變咗好多。」

場地：銅鑼灣迷你酒店