【是日通勝】

農曆十一月初四

癸卯年 甲子月 戊申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：嫁娶、移徙、安葬

忌：安床、置業、修倉

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：25、31、34

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

金牛座：健康運最強，保持心平氣和，身體會更好！

雙子座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

巨蟹座：害人之心不可有，否則幸運之神會掉頭走。

獅子座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

處女座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強易惹禍。

天秤座：搵錢要依正路，勿因一時貪念而行差踏錯。

天蠍座：身心狀態好，但切記長時間玩手機易傷眼。

人馬座：工作效率差，惟有實事求是才可重回正軌。

山羊座：事業上不乏展示實力的機遇，要好好把握。

水瓶座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

雙魚座：判斷力弱，做事要小心，否則破財機會大。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）鼠 人緣旺

（跌）虎 財運差

鼠：人緣佳，出席聚會可給人留下好印象。

牛：甜言蜜語可多說幾句，有助感情升溫。

虎：是日沖煞，財運差，別再不務正業了。

兔：建議做好財務規劃，否則易入不敷支。

龍：凡事穩陣行先，可望得到身邊人信賴。

蛇：多跟前輩交流，或有意想不到的好處。

馬：壓力大，反應遲鈍，工作難做出成績。

羊：被感情及家事影響，易犯上低級錯誤。

猴：相信自己，勇往直前，沒有事難倒你。

雞：事業運不錯，趁勢加把勁，上位在望！

狗：出門有運行，無論購物會友都有得着。

豬：財運欠佳，不宜投資，錢財有去無回。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

人馬座的愛情

在愛情方面，人馬座充滿激情，渴望追求真摯的感情和自由的關係。

他們喜歡追逐愛情的刺激和激情，對於愛情的表達非常直接和坦誠，願意付出真摯的感情，並且期望得到同樣的回報。相信愛情應該是充滿活力和激情的，不喜歡平淡和乏味的關係。

其次，人馬座渴望自由和獨立，希望在愛情關係中保持自己的個性和空間，不喜歡被束縛和限制。他們需要一個能夠理解和支持自己追求夢想和目標的伴侶，相信愛情應該是彼此成長和發展的機會，希望與伴侶一起探索世界，追逐夢想。

此外，人馬座對於冒險和刺激的愛情充滿渴望，不喜歡平淡和乏味的關係。他們喜歡與伴侶一起嘗試新的事物和經歷，並且享受着這種刺激和冒險帶來的激情。人馬座相信愛情應該是充滿驚喜和挑戰的，希望與伴侶一起創造屬於他們自己的故事。

人馬座喜歡尋找與自己志同道合的人，希望能夠與伴侶一起創造共同的目標和夢想。他們通常會將伴侶視為知己和夥伴，願意與伴侶分享一切。

對於人馬座來說，愛情是一種冒險和成長的過程。他們相信愛情可以讓人成長、讓人變得更好，因此願意為愛情而努力，並將愛情看得很重，希望能夠與伴侶一起走過人生的旅程。