迪士尼動畫新片《星願奇緣》(Wish)是原創故事,講述一個地中海王國的老白男國王(基斯派恩(Chris Pine)聲演)擁有讓國民夢想成真的魔法,17歲黑人少女Asha(Ariana DeBose聲演)本來將會成為國王的魔法學徒,但接觸下卻發現國王萬人景仰形象背後,有自私黑暗一面,結果被國王封殺。Asha走投無路之下向天上星星許願,結果令星精靈降臨,幫助她渡過難關。

作為慶祝迪士尼成立100周年的作品,《星願奇緣》當然加入一些向舊作致敬的元素,引用現在已經成為迪士尼主題曲的1940年動畫《木偶奇緣記》(Pinocchio)經典金曲《When You Wish Upon a Star》,配合向星許願的主題,亦將頭5個音符融入配樂中,不時響起。香港廣東話版則請來鄭欣宜聲演Asha,以及獻唱片中歌曲。