娛圈單打︱開口夾着脷　坦白定冇腦

台灣可愛教主楊丞琳又鬧出失言風波！她日前在河南鄭州開演唱會，與觀眾互動期間，笑謂「河南人愛騙人」，結果焫㷫全世界，惹來排山倒海批評。開口夾着脷，看來出道多年的可愛教主，口才仍有待提升！

自知事態嚴重，楊丞琳隨即發文鄭重道歉，直認開這個玩笑既冒犯又無禮，願意接受指正和批評。雖然擺出衷心誠意狀，惟內地網民並不賣帳，發起網上投票，逾六成人不接受其道歉。好彩的是，內地工作行程並未受到影響，她被拍到由頭包到落腳，頭耷耷現身四川機場，準備錄製新年節目，直到有粉絲向她打招呼，才慌失失抬頭回應。而國台辦被問及此次風波，亦只是輕輕表示歡迎兩岸藝人交流，顯然並無因此祭出封殺，執番身彩。

可愛教主失言已非首次，去年在內地綜藝節目中談及童年，直言「在台灣沒吃過甚麼海鮮，早年家裏經濟壓力挺大，吃海鮮是奢侈」。此番「海鮮論」立刻在台灣炸開了鍋，引發台灣網民狂轟猛炸，指她詆毀台灣，惟她企硬無道歉，與今番得罪內地網民火速表態截然不同，惹來老家不高興，可謂坦白定冇腦。

講真，楊丞琳說「河南人愛騙人」也沒有講錯，許多電騙案、詐騙案集團都來自河南。崩口人忌崩口碗，這樣直白說出來，河南人聽到當然礙耳。都出道這麼多年了，說話技巧依然沒有寸進，令人嘆息。經一事長一智，可愛教主經過這麼多的教訓，希望智慧會有增長。可能她一直走可愛路線，做錯甚麼事，只要堆個笑臉撒個嬌便能過關，詎料今時不同往日，大家都長大了。