工展會超筍價　必掃韓國等離子空氣殺菌機

【特約報道】今年的聖誕節，是全面復常後的首個，相信大家都做足準備，今個聖誕大舉出擊，出席不同的派對宴會，與一眾親朋好友喜慶狂歡，由聖誕玩到元旦!但在計劃豐盛的假期節目同時，各位也請謹記，要好好保護自己及家人免受病毒入侵! 近日有報道，本港踏入冬季遭受流行病及多種與呼吸道相關的病毒夾擊，近期兒科病房平均每日逾200人入院，入住壓力較成人病房高。數據分析顯示，病人更多是受到多於一種病毒侵襲。要維護一家人的健康，普遍香港人都會在家中使用空氣淨化機，不過市面上的機種甚多，應該怎樣選擇？原來採用「等離子空氣殺菌技術」為最天然及有效殺菌，以下為你推介1款韓國製造的等離子空氣殺菌機，於第57屆工展會期內，更有破天荒優惠，低於兩折發售!

專業級家用空氣淨化殺菌機 物超所值

韓國的clair等離子空氣殺菌機主打簡約設計及纖巧外形，將噪音和耗電量降至最低的同時，又可以發揮到最大的效能。相信於工展會是全場最抵價的clair HS+採用四重淨化殺菌系統，包括clair等離子產生器、韓國專利CEPA濾網、前置濾網及UV殺菌燈。其等離子產生器釋放出740萬粒正負離子，主動抑制空氣中的細菌及病毒，韓國專利的CEPA濾網，在表面加入壓花，從而增加過濾的面積，可過濾到空氣中99.9% 小至PM0.1的超微細粒子、病毒及細菌，同時去除異味，如阿摩尼亞、甲醛等有害氣體。機身內置Violet Blue Light UV殺菌燈，可間接殺死濾網表面的細菌，比傳統UV燈有更強的抗菌效能，而且對人體無害。最後就是透過前置濾網，過濾較大的灰塵及毛髮，例如寵物的毛髮或我們的頭髮等。clair HS+的濾網採用可換式設計，機身設有更換濾網的提示燈，約一年才需要更換一次，更換的過程亦十分簡單。雖然clair HS+集多項功能於一身，但外形絕不笨重!機身擁有時尚的設計，其喇叭外形，重約1.8kg，適合在大約150平方呎的房間使用。

clair HS+ 具備空氣質量監測裝置，實時監測室內PM 2.5的空氣質量指數，以不同顏色的指示燈顯示。寧靜及省電也是clair HS+的賣點，其音量低至22dB，不會影響睡眠，同時亦設有「自動模式」，可因應空氣質量指數自動調節風速，避免多餘耗電。低風速的輸出功率只有4.38W，可全年365天24小時無間斷連續使用，全年電費亦不會超過HK$50，同時不會耗用過多能源。

等離子空氣殺菌技術 病毒剋星

坊間有很多空氣淨化技術，例如負離子、銀離子、UV殺菌等，但均無法主動殺死空氣中的病毒。等離子空氣殺菌技術的不同之處是釋出的正離子及負離子會被空氣中的水分子包圍，並組成離子團簇，依附在空氣中的病菌，再破壞病菌中的細胞蛋白質，令它們不再活躍，同時把有害物質變成水分，令空氣回復潔淨。等離子最多出現在行雷閃電過後，因此使用等離子作空氣淨化是最貼近大自然的方式，不含任何化學物質，可安心使用。市面上有不少使用「等離子空氣殺菌技術」的空氣淨化機，但零售價錢因品牌而異。在這世界全面復常的同時，病毒無處不在，性價比高的clair HS+，的確是守護自己及家人健康的最佳之選。

低於2折 把握良機

第57屆⼯展會期間（12月16至2024年1月8日），clair等離子空氣殺菌機於場內會設有展銷攤位（攤位編號：6B25-30），並有多款空氣殺菌機推出震撼折扣優惠，例如標準價$2,980的clair HS+等離⼦空氣殺菌機，便以優惠價$438發售，計落低於兩折開賣！而clair T+等離⼦空氣殺菌機（標準價 $3,980，優惠價$980）及clair B3+便攜式空氣殺菌機（標準價$1,880，優惠價$499），則以低於三折的優惠價益街坊，大家要把握良機入貨！

第57屆⼯展會Clair展銷攤位：6B 25-30

期間優惠

clair HS+等離⼦空氣殺菌機 標準價 $2,980 優惠價 $438

clair T+等離⼦空氣殺菌機 標準價 $3,980 優惠價 $980

clair B3+便攜式空氣殺菌機 標準價 $1,880 優惠價 $499

clair AIR全天候空氣循環扇 標準價 $2,980 優惠價 $980

stylies等離⼦隨⾝空氣殺菌機 標準價 $1,299 優惠價 $699

stylies等離⼦便攜空氣殺菌機 標準價 $1,999 優惠價 $999