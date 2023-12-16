林海峰演唱會︱姜濤扮驚喜被請上台　容祖兒塞車趕撐場

電台DJ林海峰（Jan）一連3 場首個個人演唱會於15號晚假亞博開鑼，之前東網率先爆正忙於為明年1月MIRROR演唱會排練的MIRROR人氣王姜濤臨危受命幫Jan個唱「吸飛」，兼乘機為志在必得的叱咤「我最喜愛的男歌手」登台拉票。

而在Jan演唱會最後環節時，加插「我最喜愛的男歌手」最後五強「棟篤唱版」，他首先介紹張敬軒謂：「軒公入行2幾30年都有啦，喺叱咤攞過無數咁多獎，印象當中佢2014年攞咗一次，今年佢有冇機會攞奬啦？」緊接到盧瀚霆（Anson Lo），他又說：「上一年我頒獎畀Anson Lo，滿城風雨喎，我都係少講為妙。」

第三強是自稱跟他很相似的陳卓賢（Ian），他大讚：「佢同我一樣都係屬於創作型嘅歌手，一樣都係唱番啲自己寫嘅作品，一樣都係好年青有為，一樣都係好靚仔，Ian坐喺度都係同我一樣咁高，都係同我一樣都係好有希望嘅年青人，同我一樣都係入男廁嘅， 大家最大嘅分別就係，Ian入到最後五強，我係入唔到嘅。」之後就到尹光，他又謂：「光哥、光B都係同我一樣，唱啲搞笑歌帶埋大家歡樂，我相信我行條路都係同佢一樣，將來大概20幾30年之後，我係會入圍我最喜愛男歌手最後五強。」

未介紹壓軸一位入圍的姜濤前，現場不少歌迷大叫姜濤，Jan就在台上笑笑口話：「佢好似嚟咗咁樣喎。之後再作驚喜狀說：『係喎，Hello，喂，我約你1月1 號，你做乜咁早嚟，仲有兩個幾禮拜喎，做嘢，諗住呢度有早鳥優惠呀？你早嚟就會有獎呀？我依家綵排緊，不如你上嚟一齊綵排呀。』」全場爆滿，其中佔全場3分1的「姜糖」穿上姜濤自家品牌服裝不停尖叫，連「姜糖」都收風有備而來，但坐在台下的姜濤似乎為意外被發現而露出「天然呆」表情，再加一臉愕然後，邊笑邊搲頭起身行上台，Jan等姜濤時繼續說：「你咁早嚟呀，真係。」由於台下和台上距離較遠，心急的Jan就笑問：「你行得咁慢，你食咗好多嘢咩？」

終於等到揞住半邊嘴上台的姜濤，Jan伸出友誼之手拖到姜濤到台中間位置，說：「Hello，呢度呢度，你跟住走㗎啦嘛？」隨即指示落台方向，姜濤繼續又呆，Jan提他和觀眾打招呼，姜濤才識說：「大家好，我係姜濤。」Jan笑說：「你梗係姜濤啦，仲有邊個啫？做乜咁早嚟啫？」姜濤招架不住說：「唔好玩我…」但Jan繼續玩：「綵排啦你。」笑到失控的姜濤問：「綵排乜嘢？我有啲驚，你想點…」Jan安慰他毋須怕，又指要交個台給他，但笑到退後兩步的姜濤又問：「你交個台畀我做咩？我要做咩㗎？」Jan叫他分享一下扮叱咤得獎感受，姜濤求饒說：「講咩…我唔知。」響起宣佈得獎者的鑼鼓聲，姜濤再問：「講咩？」最後在Jan提水說多謝。姜濤自言只想「靜靜哋」睇騷，沒想過上台，林說：「我知我知，但睇我對你冇幫助，有害只係。」還感謝在綵排演唱會期間，姜濤亦來捧場，他聽見《 蒙著嘴說愛你 》音樂時，先「吓」了一聲，由於沒有耳機，姜濤獻唱時一直按着右耳捉拍子。

唱完一節，Jan出現帶他到台邊落台的方向。姜濤慌失失離去。最後Jan介紹自己是：「叱咤我最喜愛男歌手頒獎嘉賓林海峰，一場「明知扮唔明」的趣劇落幕。捧場嘉賓還有容祖兒、蔡一智夫婦等。容祖兒於社交網大晒合照，留言大讚：「重要嘅事講三次，好開心好開心好開心，竟然趕得到去睇Jan，雖然今晚亞博大塞車，無損我的雅興，看到一位唱跳歌手嘅誕生！點解朝頭早開咪夜晚仲可以咁多精力唱足三個鐘，簡直係一個迷，某一刻，想起在台下等待你宣佈的歲月！精力旺盛風趣幽默神態自若的小學雞，我地forever支持你！」