媽生感自然底妝　冬天上妝不卡粉

夏天底妝怕出油，導致溶妝，面部瑕疵全部暴露出來。而冬天上妝就怕浮粉、卡粉、脫皮等問題，反而顯得膚質更差。想要冬天上妝依然顯得皮膚細膩而有光澤，不如試下韓國明星化妝師Happyrim的冬日上妝手法，幫助大家一起打造奶油肌妝效！

秋冬底妝服貼技巧1：妝前補水、撫平角質

近年，韓國上妝前興起以棉片敷在臉頰及額頭，然後再上其他妝前產品，最主要目的就是為皮膚降溫、補水以及撫平角質，使皮膚更為平滑，防止後續上妝讓死皮浮出，導致妝面斑駁卡粉。可先以棉片或沾了爽膚水的化妝棉濕敷皮膚5-10分鐘，然後再順住皮膚紋理，輕輕擦拭皮膚表面，帶走老舊角質和細小的灰塵，令妝面更服帖。然後可以根據個人膚質上乳液、精華、精油、面霜等，完成後續的護膚步驟。切忌不要過度往臉上塗抹過多產品，這會導致底妝不貼臉，好像一層厚厚的面具浮在臉上。

秋冬底妝服貼技巧2：乳霜厚敷乾燥位置

冬天皮膚尤為乾燥，特別是乾性肌膚，單單補水保濕并不能緩解起皮現象。可以先以手指輕輕撫摸全臉，感受哪些部位比較乾燥，然後以乳液或面霜敷在這些部位，含油量較高的護膚品能讓死皮浮出，并且鎖住水分。輕輕按摩後，再用沾濕的化妝棉將面霜弄乾淨，這樣便能有效去除死皮。最後，待護膚品吸收完全后，皮膚微黏再上底妝，能夠牢牢將底妝焊在臉上。

秋冬底妝服貼技巧3：輕薄上妝

不少人為了遮暗瘡、痘印，會上大量粉底液，反而令妝面厚重，更容易浮粉。建議先擠一泵粉底液，小量多次上妝。以蛇形化妝掃或平頭化妝掃沾取小量粉底液，平鋪於面中，再運用手肘的力量用化妝海綿垂直拍打粉底，上完一層粉底液，覺得不夠遮瑕，可以重複上述步驟，由於每次粉底的量都不多，因此並不會厚重，反而能令底妝更為瓷實。