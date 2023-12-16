陳蕾霸氣大爆發　單手結他怒劈電腦

歌手陳蕾近日發佈最新搖滾單曲《以正義之名》，新歌靈感來自網上經常出現的一些以正義之名所留下具攻擊性、很惡毒的留言。陳蕾在MV中演技大爆發，用瘋狂表情演繹出歌詞的憤怒與態度，並將其表情包配入電影《喜劇之王》張栢芝試戲名場面，竟毫無違和感！除了憤怒表情包，陳蕾還要單手拿起結他怒劈電腦，又有玩火及玩劍的場面，她說：「我單手舉起結他打落個電腦度嗰幕，嚇親在場嘅同事，佢地好驚訝點解我咁勁單手舉起個結他。」

而新歌MV由同門師妹兼份屬好友的張蔓姿（Gigi）執導，陳蕾解釋：「我睇過佢幫其他歌手拍嘅MV，覺得好有型，呢首咁有態度嘅歌我，就諗起不如都試吓搵Gigi拍啦，由一開始佢同我講佢嘅諗法嘅時候，我已經覺得我完全冇搵錯人，到我睇到個成品，我覺得可能係我拍過最有型嘅MV呀！無論係成個MV嘅剪接、妝頭、服裝等等，我全部都好鍾意，好符合到我隻歌嘅氛圍，直情係我個腦諗到想要嘅嘢，我對個效果真係十分滿意。」她感激Gigi無私地將最有型的構思放在MV中，大讚對方很有才華。

至於Gigi稱對方邀她執導MV時超級開心，但同時擔心自己是否能夠將MV拍得跟歌曲一樣有型，她坦言：「今次花咗好多心機喺造型、場面設計同道具上，同埋加咗好多愛入去，好在最後公司同陳蕾都好滿意個成果！」她直言陳蕾很有表演天份，無論是瘋癲表情或是情緒化的反應都完全演繹到位，表現非常出色。