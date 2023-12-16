冬日必備單品　可愛耳朵造型冷帽

隨着天氣愈來愈冷，不少人都會戴頂冷帽加強保暖，但其實冷帽亦可以成為時尚單品，為穿搭造型加分！加上近年冷帽款式和風格多樣，例如可愛兔子和小熊耳朵的造型，不少韓星紛紛掀起這股風潮，令冷帽也成為網上熱搜的主角之一。

1.耳朵造型冷帽

要說近期韓國大熱的冷帽款式，當然少不了可愛耳朵造型的冷帽，不少明星戴上有着可愛軟萌的貓耳冷帽，兩隻小耳朵豎立著，可愛感大增，雖然不少明星會配搭華麗的舞台造型，感覺好像很難融入日常穿搭，但其實十分百搭！無論穿上溫柔日系打扮，或是型格工裝款，配上貓耳冷帽同樣配襯，更能增添冬日時尚感。此外，喜歡浮誇點的話，不妨試試長兔耳冷帽，垂在兩側的長兔耳，為穿搭添上趣味。

2.綁帶冷帽

綁帶冷帽同樣是不少人的喜愛單品之一，這款冷帽能完全覆蓋雙耳，保暖力十足，而兩邊垂掛的繩子可以綁成蝴蝶結，立即修飾臉型輪廓，帶有瘦臉效果，絕對是包包臉人士的恩物，如果配上顏色鮮艷的冷帽，更讓整體造型更亮眼和特別。

3.經典漁夫帽

漁夫帽是一年四季不敗的經典單品，踏入冬季則可選擇毛毛材質的漁夫帽，再穿上冬日穿搭，可愛又溫暖，而且漁夫帽十分百搭，帽型亦顯臉小，隨便一戴已經很好看，男女都適合，配上毛毛質地，手感十分舒適，是不少人衣櫃必有的單品之一。