親民聖誕餐　一樣高質

在聖誕這個普天同慶的好日子，無論是情侶浪漫食，又或大班朋友聚會一樣咁高興，想錫住個荷包但又想食餐好，都有辦法。有餐廳推出的節日盛宴，選用高質食材入饌，但就以親民價錢作招徠，想食平靚正聖誕餐都無問題。

有聖誕老人有抽獎

每逢過節，最緊要有氣氛。飲食集團Pirata Group旗下餐廳於12月23至26日、12月31日至2024年1月1日推出早午餐、節日晚餐和除夕晚餐，最低為每位約港幣三百多元起，意大利美食可揀Pirata、La Favorita、Pici、The Pizza Project、Tempo Tempo或Pane e Latte。日式口味有Honjo、Honjokko或TMK選擇。想感受西班牙熱情滋味，可到Optimist或Calle Ocho歎Tapas，當然集團亦有印度和日系秘魯美食選擇。在12月期間惠顧晚餐的客人，有機會參加抽獎，若在節慶期間幫襯，可獲雙倍抽獎券，大獎是雙人來回日本機票。於12月24日至26日，聖誕老人和聖誕女廊會走勻各間餐廳，為大家帶來祝福和歡樂。

多重選擇

誰說聖誕節只能食西餐？Cafe Deco Group旗下的餐廳就有不同選擇。美式煙熏燒烤餐廳Smokehouse Bar & Grill於現時至12月28日供應美式風味聖誕節套餐，會供應散發煙熏香的烤火雞卷和焗聖誕三文魚。Beerliner German Bar & Restaurant於12月15日至26日推出德式滋味聖誕套餐，就以黑麥啤烤乳豬或雪松木烤三文魚作主菜。Cafe Deco Pizzeria於12月19日至23日晚上，以及12月24日至26日全日推出多款單點的節日特色美食，總有一款合你心水。

葡萄牙節慶

香港少見正宗的葡萄牙菜餐，中環Casa Lisboa於12月24日及25日推出7道葡萄牙聖誕晚市菜單，前菜有紅蝦他他、伊比利亞黑毛豬豬肋眼、傳統葡萄牙白蜆、野菌鴨肉和蒜蓉八爪魚。主菜有葡萄牙紅蝦蟹肉海鮮飯或葡式烤乳豬等，最後以迷你葡萄牙配紅莓雪葩、葡萄牙甜酒煮梨或聖誕版木糠布甸作結，最是滿足。

火熱西班牙美食

熱情如火的西班牙，每逢節日總會相當熱鬧，西營盤La Paloma於12月可享受到聖誕特別菜式如烤西班牙鱸魚，聖誕午市套餐有招牌乳豬和西班牙海鮮飯等。12月24日及26日有8道菜聖誕菜單，當中有黑松露伊比利亞火腿及雞肉意粉、傳統醃漬油甘魚配三文魚籽、配鮮帶子和鮮嫩八爪魚及香脆豬腩肉等，最後以地道的甜品拼盤作結，齊齊感受聖誕熱鬧氣氛。

以酒入饌

在特定的日子慶祝，品嘗美食時加點酒配搭，氣氛更濃。屯門河畔景觀主題西餐扒房犇於12月16日至31日推出限定5道菜晚市套餐，菜式以不同酒類入饌，頭盤2選1，有莫希托雞尾酒啫喱鮮橙龍蝦沙律或36個月意大利風乾火腿沙律網紋瓜配柑桔汁，餐湯是鮮蟹肉南瓜湯配香檳泡泡，主菜可選52度慢煮威士忌熟成安格斯肉眼配波本威士忌汁、陳年花雕濃湯浸海鮮或無酒精版的火魔法白松露燒手工去骨三黃雞。主食有熱溶芝士紅酒牛肉粗管粉或香煎帶子蟹肉龍蝦汁意粉，最後以百利甜酒慕絲檸檬雪糕撻作結。吃時可配2杯紅白餐酒、特調雞尾酒或無酒精飲品，首30名訂座的客人可獲聖誕禮物1份。

異國風味

對於熱愛美食的香港人來講，一餐飯可以品嘗不同風味就是好。LISETASTIC BISTRO於12月23日至26日推出聖誕限定套餐，每道菜都展示異國風味，頭盤有柚子蓉醬油封門柳和茴香三文魚香橙沙律，前者有濃厚的肉香，後者清新富果香。之後來一口辛香的泰式冬蔭功海鮮湯，便可以選擇主菜，當中包括紅蝦汁海鮮意大利飯、西班牙紅椒核桃醬慢煮黑毛豬，另可加優惠價錢升級選擇魚子香檳汁白鱈魚或芝士焗原隻波士頓龍蝦，提升品味體驗。另外，餐廳推出到燴服務，各位安坐家中慢慢歎亦得。

美食與藝術

吃聖誕大餐，不單要美味，還要出力打卡。尖沙咀皇室藍主題餐廳MONMONO自開業以來，一向是各位打卡的首選。在今個12月24至26日、31日推出主題午餐和晚餐，晚餐有海膽松葉蟹青森蘋果沙律、昆布鰹魚湯慢煮美國白珍珠蠔，品嘗帶子海鮮濃湯後，主菜可選65度慢煮粟子蓉‧聖誕火雞卷、龍蝦西多士‧焗雜菜或慢煮美國頂級牛小排配韓國泡菜照燒汁，之後以濃郁的聖誕四重朱古力蛋糕作結，吃飯後打卡至社交平台，必定可呃Like。

高性價比

想用一個Afternoon Tea的價錢品嘗到豐富聖誕大餐絕非夢兒！由位於打卡熱點街道的奇華茶室就用上優質食材炮製了期間限定的聖誕晚市套餐，於12月15日至2024年1月1日供應，每位三百九十多港元，但用上包括新西蘭、西班牙、挪威、越南等地的海陸珍味炮製而成，性價比相當高！菜式包括香檳鮮果蝦沙律、烤新西蘭特級牛肉眼配紅酒野菌汁或香煎 三文魚柳配天使麵及忌廉汁、玉桂蘋果卷配雲呢拿雪糕。當中的主菜之一烤新西蘭特級牛肉眼配紅酒野菌汁，用上肉質嫩滑的新西蘭肉眼，以高溫煎烤鎖住肉汁，配上新鮮野菌加入紅酒製成醬汁，味道油腴豐富，齒頰留香。大家還可以特惠價轉配其他指定特色飲品呢！

日式繽紛滋味

位於上環的Relieve Cafe，今年推出了全新的佳節二人餐（Festive Menu），有5道菜日式料理，包括明太子拖羅蓉魚籽玉子燒、三文魚籽蟹肉茶碗蒸、串燒拼盤（豚肉串、荔枝卷、燒蠔、燒帆立貝），另有主菜4選1，分別有原條蒲燒鰻魚飯、松葉蟹膏甲羅燒飯、火炙帆立貝蠔汁燴飯或京葱牛柳壽喜燒汁蓋飯，還有聖誕限定甜品及特飲，師傅為每道菜精心「打扮」，打卡一流！