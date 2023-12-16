湯洛雯婚禮︱高海寧接到花球　莊思明祝早日生B

湯洛雯與馬國明婚禮照片終於曝光，一眾兄弟姊妹團、賓客紛紛晒出當日照片，包括朱千雪、林子善、胡鴻鈞、劉穎鏇等，其中擔任姊妹嘅高海寧亦有PO相，見佢的確如湯洛雯所願，成功接得花球，高ling開心表示：「一個靚到癲、Sweet到爆、好玩到唔願訓既婚禮，再次恭喜！」大批網民恭喜佢接到花球，仲紛紛留言指：「下個輪到你。」

有份觀禮的莊思明接受東網訪問，佢表示：「好開心好感動，我同阿湯喺《愛．回家》嗰陣識，都有10幾年，一齊經歷咗好多嘢，一齊成長，依家睇到佢嫁人，真係好感動。佢行禮嗰陣，由爸爸拖住佢行出嚟，我見到佢着婚紗，即刻忍唔住標眼淚，覺得真係大過女，要嫁人做太太啦。好開心佢搵到馬國明，一直覺得阿湯係個好女仔，佢好有義氣、性格好真誠唔做作，值得有個好男人畀佢負託終生。馬明嘅出現令到佢成熟咗、再溫柔咗，佢哋兩個喺埋一齊令大家都變得更好。」又祝福2人早日生B。

蔡思貝表示：「能夠有幸做到佢嘅姊妹，其實我好開心，今次其實都幾驚險，因為差啲就去唔到佢婚禮，因為咁啱撞咗拍攝工作。所以最後尾我一到埗就即刻去佢個儀式，可以見證到佢哋對大家嘅愛的宣言，我好感動亦都替佢哋兩個好開心。祝福佢哋一輩子愛護大家，幸福快樂。」