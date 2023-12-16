古佩玲恨進軍樂壇　陳星妤入圍當攞獎

藝人陳星妤、古佩玲、袁文傑、梁凱晴等人今日（16日）參與《無綫電視暨職藝員愛心基金冬蛋送暖2023》活動，一眾藝人將會親自把物資派送至每家每戶的老人家手中。古佩玲稱在派送物資期間有不少老人家都能認出她，而且每位老人家都有自己的性格特質，自言從小就喜歡參與慈善活動幫助有需要的人。

古佩玲亦指很開心有幸獲得《萬千星輝頒獎典禮2023》「最具潛質新人」、「飛躍進步女藝員」及憑劇集《寵愛Pet Pet》入選「最佳女配角」三項提名，認為今年競爭很大：「大家都好叻（覺得邊個係勁敵？）最具潛質新人我認為Gigi（炎明熹）佢年紀咁細去參加星夢，到依家唱歌咁叻，我覺得佢真係好犀利，因為我自己本身都好鍾意唱歌（拉票？）有叫朋友投票，但就未好正式咁去拉票。」透露自己曾經參加過唱歌比賽，如果有機會亦希望進軍樂壇。

講到聖誕節，古佩玲稱自己應該要在工作中度過：「好似要拍《愛·回家》，我同風少（陳浚霆）會有啲小故事（你同風少最近如何？）叫佢聖誕約我，我暫時仲未有計劃。」又稱希望聖誕節能抽空陪伴年僅3歲的姪兒過聖誕。

同場的陳星妤自言是第一次以藝人的身份參加這類型的慈善活動，認為相當有趣。講到她獲提名「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」，她表示已經有在社交平台上進行拉票活動，呼籲各位投票：「我見好多人投咗票都會同我講聲，所以都大概知道佢哋有投我（有冇勁敵？）咁又冇，大家都有可比性。」又謂不敢貪心，表示今次是入行後第一次參與頒獎典禮，認為屆時能出席頒獎典禮已經好開心。

星妤亦透露聖誕節要到深圳工作，拍攝飲食題材的節目，一直拍到元旦前一天才可以放假：「監製其實希望我可以拍多少少，但其實我已經成個聖誕都畀咗佢，想放吓假（倒數嗰日點慶祝？）我應該唔留香港，會約朋友係外面過。」指現在有正商談的新劇集，以及剛剛完成了電影拍攝，該電影會於明年上映。