張敬軒爆中學初戀情史　嘆唔夠勇氣表白

歌手張敬軒「過大海」舉行13場演唱會，昨晚（15日）舉行首場，英皇集團主席楊受成及太太陸小曼率領旗下藝人沈震軒（Sammy）、艾妮（Elly）、黎展峯（Andy）、洪助昇（Aiden）、黎峻（Kenneth）及劉若寶（Polly）齊捧場。

軒仔以《迷失表參道》及《酷愛》為演唱會打開序幕，氣氛瞬即燃爆。唱完兩首歌後，除了多謝每一位撲飛的朋友，更謂要多謝每一位肯將自己門票賣回給他的有心人，全場立即歡呼，更大聲宣布：「我終於夠飛啦！我老母……唔係，我阿媽……，自古以嚟，由京劇開始，媽媽係稱之為『老母』。我阿媽終於唔使日日好似唐僧對住孫悟空『咦咦哦哦……』，多謝每一位去到上環歌迷會中心同我哋交收嘅朋友，希望我秘書冇嚇親大家，佢個人比較嚴肅啲。我必須要喺今晚第一晚開Show多謝佢哋。」

軒仔表示自己最初構思是要將今年3月於英國倫敦Royal Albert Hall演唱會中，最精彩的部分保留，同時亦要做新的表演：「希望大家可以集中少少精神去睇我哋重新編排嘅作品，我每次嘅演唱會，都希望將自己過去學到嘅、或者諗到嘅一啲情緒、一啲畫面，喺舞台上面呈現畀大家。」提到早幾日是他中學校慶，由於要籌備是次演出，所以未能出席，但看到同學們傳給他的相片，令他想起中學時一份甜蜜蜜的「初戀」：「嗰個階段唔知係咪因為青春期嘅原因，我第一次對一個人有咗感覺。」首次分享自己的甜蜜往事，全場歌迷即時起哄，「我係學生會，佢喺另一個學生組織嘅團委，我哋成日一齊做好多學校入面嘅課外活動、校運會、School Radio嘅轉播。但細個嘅時候媽媽管得好嚴，成日都講『你唔好早戀呀、唔好拍拖呀。』我哋成日喺學校嘅一棵百年歷史嘅大榕樹下面溫書、食嘢，我喺度諗『如果當時夠勇敢開口去話畀你聽我鍾意你。』嘅話，我依家嘅人生會唔會好唔一樣呢？」

演唱會上，他不時跟歌迷互動，除了大合唱《斷點》、《Hurt So Bad》及《只是太愛你》，又跟他們遙遠握手，「握手」期間更乘機拉票：「請投《隱形遊樂場》一票！」引得全場大笑，又說：「今晚我哋有幾千名觀眾喺度，所以我都要趁機喺度拉吓票，我首歌已經入咗《叱咤樂壇頒獎典禮》10強啦！跟住就會開始投選五強，大家投多我一票好唔好呀？多謝。如果我今年有得上台嘅話，我會特別多謝呢度嘅朋友。」。

他又提到身處娛樂行業22年，時間飛逝，接着純粹問00後的歌迷請舉手，誰不知眾多歌迷舉手，先是2012年出生的歌迷：「12年！你知我係邊個呵？我唔係林家謙喎，我叫咩名話？（該名歌迷大叫張敬軒）錫晒你！我有12年嘅fans呀！」隨後又有2014年的Fans現身，他又驚訝：「吓？呢度又有一個呀？14年呀？嘩！多謝你！叫我哥哥得㗎啦。」另一邊觀眾起哄，軒仔笑說：「人口普查呀依家？」他望向遠處，只見一名小朋友揮手，便問到：「你幾多歲呀？6歲！即係（20）17年，嘩！好嘢喎！你都做得我孫啦喎。我應該係呢個行業現存第一個『爺級』歌手，你好有Taste，一定會成為社會棟樑，因為你聽我嘅歌。」

演唱會來到尾聲，在唱出當晚最後一首歌《櫻花樹下》前，軒仔透露他的婆婆入了ICU，他希望將這首歌送給婆婆及自己：「以下呢首歌以往我都會送畀觀眾，但我今晚好想送畀自己。演唱會之前，我有個屋企人今晚喺ICU，係我嘅婆婆，雖然我哋冇直接嘅血緣關係，因為我媽媽係孤兒，佢係收養我媽媽。我好想將我哋今晚咁多現場觀眾嘅愛、大家集氣，佢仲有兩日就生日啦，好想佢可以渡過呢個難關。以下呢首歌，我送畀自己，亦都送畀婆婆。」