新城頒獎禮︱許廷鏗為新人打氣　魏浚笙擺烏龍講錯「叱咤」

年尾頒獎禮前夕，今日（16日）新城舉行《新人大熱唱2023》，讓一眾樂壇新人作最後衝刺拉票，今日出席的新人歌手包括魏浚笙、詹天文、林智樂、文凱婷、潘靜文、楊安妮（Win Win）、黃斯琪（CK）及游學修與潘宗孝組成的組合N9等，而許廷鏗（Alfred)以前輩身份到場為大家打氣，Alfred跟《造星》兩位囡囡Win Win及CK在台上分享經驗，他笑言：「現今做新人好難，要湊我哋呢啲『老屎忽』。」Win Win稱早前替「爸爸」拍MV感覺不可思議，指Alfred是自己童年偶像，而CK形容他是嚴父，又似一位好包容的好朋友，Alfred直言打滾樂壇十幾年，寄語新人每次在舞台演出都要保持新鮮感，及盡力做到最好。

詹天文（Windy）表示去年以After Class女團名義參加頒獎禮，今年就以個人身份，能角逐新人獎，感覺夢幻，林智樂表示以前看着炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）出道，冇想過有日會輪到自己，心情興奮，希望能順利入圍。對於Gigi和Chantel成績不俗，問會否構成壓力，Windy表示不感壓力，認為每個人的步伐和速度不同，希望能像她們一樣做得好：「同Gigi和Chantel平日傾偈時，我哋都會互相打氣及支持。」至於頒獎禮的戰衣，林智樂相當重視，表示早在10月時已跟服裝師溝通，不敢怠慢：「想件衫特別啲，我鍾情拖地款。」Windy有幻想過戰衣款式，不介意性感，只要配合場合。

另外，Windy表示本月21日將聯同《聲夢1》開騷，時間趕急，笑言：「時日無多，尋日排第一次都幾趕，好多挑戰，都大壓力，但好期待。」並透露完騷後會約Chantel去主題樂園玩。至於潘靜文及文凱婷齊表示能參予頒獎禮感覺夢想成真，有向身邊人拉票之餘，自己亦會投給所有《聲夢》成員。

魏浚笙花費過百萬出歌

魏浚笙今年推出了5首歌的他，問有冇信心囊括各頒獎禮的新人獎成就大滿貫？他指推出的5首歌有不同曲風，已感好滿足，笑言：「有獎係對得住自己和肯定，無論有獎好無獎都好，會隨心。」他一直以獨立歌手身份自資出歌，過往出歌連拍MV，花費超過百萬元，透露來年改變策略，會推出更多歌，但為慳成本，之後只會精挑主打歌才拍MV，但暫未決定將出幾多首歌。而節流之外，開源的方法就是跑商演，問會否搵贊助以減低製作成本，他解釋贊助有好處亦有壞處：「我出歌係好想表達自己嘅意思，贊助嘅話可能會唔同咗主題，費事大家睇到出氣，但無話唔搵嘅，但希望以自己故事行先。」至於是否已選好戰衣出席頒獎禮攞獎，他一時失暈，竟擺烏龍講錯說：「叱咤？」惹全場爆笑，他似乎未發覺講錯說話，續稱頒獎禮尚未搵衫，並提早多謝品牌贊助，認真傻氣。