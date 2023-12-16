【Bethの食卓】花膠學問多　埋嚟揀埋嚟學

下星期就快冬至啦，好快又過年，家家戶戶都開始預備定貨準備過一個甜蜜冬天及迎接新年，花膠是其中一個必備食材，花膠在中國人社會的大時大節中擁有着舉足輕重的地位，因有其如膠似漆的吉祥意思，所以時常成為結婚過大禮時必備之選，而中秋節、冬至、新春佳節全部喜慶節日皆能用上，學老一輩話齋，樣樣都如膠似漆，利人和就必萬事皆順。

花膠，深受女士們愛戴，到底花膠有甚麼益處呢？請教了幾位中醫師的意見，中醫角度，花膠性甘味平，入肝腎經，有滋養五臟，滋陰養血，潤膚養顏及補腎益精的作用。從營養角度看，花膠蛋白質含量高，含大量膠原蛋白、骨膠原等，及小量礦物質和鐵質。傳統認為花膠有療傷止血、固本培元作用，適合體質體虛力弱（但胃口尚可）、大病初癒、手術後、產後服用。中醫建議，秋冬時節一星期服用含花膠的湯品1至2次便已足夠；夏天亦可一星期配搭清熱消暑食材服用1至2次；至於體虛者則可視乎情況增加飲用次數。中醫亦提醒，餵哺母乳的媽媽要慎吃花膠湯品，因花膠的高蛋白會影響乳汁令其黏稠，服用大量花膠湯品容易令乳腺堵塞，餵母乳婦女宜由小量開始飲用，並觀察母乳情況。另外，感冒患者、食欲不振、胃脹、嘔吐痰多者亦不宜進食花膠，而膽固醇高、心血管病患要視乎體質慎吃，進食前宜先向註冊中醫查詢。而哮喘患者在發作期不宜吃花膠，亦不應該將花膠當成與藥物有相等作用。患者須待哮喘痊愈後（沒有痰、沒有咳喘）才可以進食花膠，並要留意患者體質屬肺陰虛，花膠的滋陰補虛效力才能發揮作用。

傳統認為花膠是手術後補品，對產後婦女更佳。通常順產婦女分娩後一周，胃口恢復後可小量飲用花膠湯品；剖腹婦女產後十二朝可以小量飲用，視乎情況加減，進食前宜先向註冊中醫查詢。

至於購買花膠，非洲鱸魚膠筒及鴨泡肚膠和細碼扎膠公都是抵食之選，被稱為扎膠是因魚肚長而窄身（窄寫成扎），它是入門級肚公，爽滑不易溶，更有不錯的食療作用。雞泡膠是雞泡魚鰾，以前是水上人世代流傳的產子秘方，近幾十年才為人所知，雞泡膠亦開始深受女性歡迎。雞泡膠可調理子宮，進而調節賀爾蒙，可改善經痛和經期不準，安胎、坐月都宜食用。

花膠有分公乸

花膠公口感較爽口，花膠乸則較腍身。一般人單憑肉眼未必能分辨公乸，可在購買花膠前先向海味店職員查詢。基本上，花膠乸較圓身，花膠公呈馬鞍形，酒樓只選肉質富彈性、有嚼勁的花膠公。上品花膠多以鰵魚魚肚製成，產自印度洋水域，又以孟加拉及巴基斯坦的最出色。靚花膠貴在手工，捕魚後要即場生剝魚肚，新鮮即製。由於內地需求大，加上日本海嘯，比人頭更大的兩頭「生開廣肚公」花膠，升幅達五成。另一種更罕有的「蜘蛛肚」，大部分出入手都是用作儲存多。最頂級的是正宗黃花膠及白花膠，前者來自中國黃海、南中國海、巴基斯坦的黃花魚，後者來自香港、巴基斯坦的白花魚。其他種類包括，雞泡膠、赤魚門鱔膠等，其中最劣質是花心魚肚，是內囊未清乾透的魚肚，形成雪花紋或白痕，這種魚肚不宜食用。

如何揀靚花膠

1. 看上去愈老代表愈靚：靚花膠通常顏色比較暗啞、深色、紋路較多，價錢亦較高。陳年花膠比新貨矜貴原因是，陳年花膠由於水分收乾，故顏色較深，腥味亦已揮發。

2. 花膠身上不要有太多黑點：黑點其實是魚血，當浸發起來會有腥臭味，要買清水花膠，在燈光照射下可見晶瑩剔透，，無雜質者為優質，口感亦較滑。

3. 花膠表面有否爛及破洞：好多盒裝花膠都不能開盒查看，這時就要看看花膠表面有否爛及破洞；亦可以比較花膠的數量，以相同重量的盒裝花膠來說，花膠數量愈少代表花膠愈厚、愈靚。

處理三部曲

洗：用清水沖洗花膠。

蒸：將花膠隔水蒸至捲起，視乎花膠厚度決定時間，一般約5至10分鐘即可。

浸：把花膠浸在水中，放進雪櫃一晚，讓花膠發大。

存放小貼士

．宜用膠袋或保鮮袋裝好，存放在乾爽通風的地方或雪櫃內。

．花膠有機會出現海味蟲，可將花椒八角與花膠一起擺放，有助驅蟲。

．沾濕了的花膠有機會發臭，應盡快食用；乾身的花膠一般沒有期限，可以存放至少10年、20年。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問