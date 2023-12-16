朱智賢花三星期決定離巢無綫　與謝東閔未計劃結婚

近日無綫爆離巢潮，當中包括2013年參選港姐入行的朱智賢(Ashley)，離開工作長達10年的娘家，曾經歷雪藏1年後，今年終憑劇集《破毒強人》再獲讚賞，事業再露曙光的她，近日為HOY TV主持綜藝節目《聖誕啦開飯》。

她接受電台訪問時，透露只花了3星期時間便決定跳出無綫這個舒適圈：「其實都真係幾突然，我一路都冇plan過要離開！嗰3個星期我每日都瞓得唔好，我個人好迷惘！到最後都係決定試吓，因為年紀都唔細，女仔好唔同！」

她承認公司就續約與她溝通多次：「每個人追求唔同，但我有隻長期病患的狗狗，負擔好大。」宣布離巢後，覺得整個人都變得豁然開朗：「一開始會唔捨得，覺得10年就咁完咗，但又覺得好似展開咗人生嘅另一頁咁！」在節目上也特別感謝伯樂監製羅永賢(Marco)在2018年找她演《白色強人》，對方更不理眾人反對雪中送炭讓她有機會復出幕前：「佢一直係咁畀機會我，令到更加觀眾喺劇入面認識我！」

2020年爆出負面新聞，面對陷入事業低潮的感受，他說：「當時一片空白、好徬徨，唔知道下一步應該點，覺得成個天跌落嚟咁！」覺得停工第9個月時最難受：「因為有前輩同我講，仲有邊個會用你朱智賢，似真係永不超生！開始好驚好擔心、唔知點算。尤其那年冇收入，曾考慮過自己係咪需要轉行。」停工整整1年後，她藉劇集《愛美麗狂想曲》的宣傳活動復出，受訪時一度嗚咽：「嗰陣我好感動，係Marco(羅永賢)畀機會我出番嚟，好多人同佢講唔應該叫我嚟，因為會變咗焦點，但佢覺得要幫我，佢真係好偉大！」

在無綫10年，覺得最大得着是承認男友謝東閔，亦分享與男友相識經過：「其實之前冇乜合作過，他參選《巨聲》時，我仍在新西蘭讀書，亦唔知佢係邊個！純粹係綜藝節目《天與地》開會見過面，之後在宣傳記招認識，之後係因為有共同朋友一齊出去玩先熟落。」

問到男友最初吸引她注意的地方，她透露指：「因為佢同我一樣都鍾意狗！最搞笑係佢話畀我聽佢隻狗叫『豬豬』，我呆咗，因為我嘅花名就係叫『朱朱』！好搞笑。」因愛狗結緣，大讚男友多優點：「心地好好、有義氣、個人好真誠，同佢相處好簡單直接！」

經歷2020年的感情考驗，她感謝男友一直陪伴及給予鼓勵，令二人感情不減反增：「嗰年最初冇工做，係佢鼓勵我去行山，叫我唔好再浪費時間。之後，我哋感情仲昇華咗另一個層次，大家都唔同咗！」最後，問到何時計劃結婚及生小朋友，她指：「佢carefree啲，覺得一齊就OK，一張紙唔代表啲咩！」