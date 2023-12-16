方力申聖誕與女友2人世界　劉倩婷留港陪愛女

藝人方力申和劉倩婷等人今晚（16日）作嘉賓到大埔一泳灘出席活動。方力申指雖然在舞台劇後暢飲怒食增肥了10磅，但暫沒有減肥打算：「天氣開始凍所以唔減住，我諗過埋個冬天先，不過我諗唔會好耐，香港嘅冬天好短，兩三個禮拜就會回暖，所以之後就會減。」他稱等下活動最主要是參與開幕儀式，屆時可以在沙灘上和美麗的燈飾及藝術品打卡。

聖誕將至，方力申稱當天會計劃和家人吃飯和到朋友家裏聚會，問到會否約女朋友過聖誕？方力申說：「都要，一大班朋友咁（二人世界？）都要，可能搵個日子啦（正日？）唔講得嘅，係未Book到枱，可能Boxing Day就會Book到（準備禮物未？）未諗，佢鍾意所有女性都鍾意嘅Quality Time，所以送時間啦。」他透露元旦前一天晚上會到佛山出席倒數活動，然後元旦當天休息，講到新年願望，方力申指希望減肥成功。

同場劉倩婷稱剛剛才陪完囡囡們，然後趕過來出席活動，平時亦會帶她們參與慈善活動：「但今日係入冬以來最凍嘅一日，所以就交畀先生。」她指兩女比較文靜，所以會培養她們藝術方面的才能：「同埋都可以鍛煉吓佢哋嘅手指同創意（有冇天分？）咁要問吓Simon (馬興文），佢有時都會陪吓我啲女畫畫。」

談到聖誕節，劉倩婷指女兒年紀尚小，她亦正在努力籌辦明年的London Ball，所以決定假期會留在香港過聖誕：「希望我可以着住啲好靚嘅冬天衫，佢哋終於可以出櫃桶（開Party？）會啊，大家咪開心吓，唱吓歌食吓嘢咁，同埋啲媽媽可以一齊同啲小朋友出嚟玩吓，而且我老公係廚師，西餐中餐咩都識整。」而榮獲2023年度十大傑出青年的她指明天會出席傑青頒獎典禮，接下來一月又到她的生日，計劃讓老公為她籌備慶祝工作：「其實老公佢都好忙，有節目要拍連續3日冇瞓覺，可以今日佢就休息吓，陪小朋友。」