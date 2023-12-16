余思霆擲飛鏢籌款冇壓力　關楓馨父女檔跳社交舞

藝人關楓馨與余思霆今晚（16日）出席籌款節目《歡樂滿東華2023》，兩人會擲飛鏢籌款，余思霆表示一直都有玩擲飛鏢，笑言不會有壓力：「相信輸贏都會籌到錢，我仲會負責玩遊戲，可能公司知我貪玩，所以安排呢啲項目畀我。」

至於關楓馨除擲飛鏢外，還會跟爸爸關禮傑表演跳3種社交舞，問到是否難不到她？她坦言：「係難唔到爸爸，因為佢以前有參加過《舞動奇迹》，我就冇接觸過呢類舞蹈，之前只係跳過Hip Hop，第一次跳社交舞，所以要苦練，舞蹈老師教完，就同爸爸喺屋企練習。（老師有冇讚你有天分？）話我有進步。」她稱今次是首度跟爸爸跳舞，之前父女檔合作過唱歌，笑謂希望下次可以合作拍劇。

而為節目擔任司儀的汪明荃（阿姐）， 她的影迷每年都會以銀紙摺擺設給大會作拍賣之用，今年亦不例外，她表示：「今年佢哋摺咗個『聚寶箱』，用咗合共19,800蚊嘅一百同一千蚊紙幣，拍賣底價係68,000蚊，當然希望可以破紀錄，善款愈多愈好，畀更多人受惠。」提到今年有11位大會司儀，她笑言：「所有粗重功夫交畀年輕人，大家好玩啲，我都冇咁大壓力。」除了主持外，她會跟老公羅家英合唱折子戲《蝴蝶夫人之大婚》，並已於稍早前錄影：「好似由錄影到依家為止已經籌到400幾萬，家英哥依家同細佬去咗日本旅行，原本我都會一齊去，但東華臨時改遲咗一星期舉行，所以我要做節目去唔到。」問到聖誕會否外遊？她稱因為忙工作，所以應該會留港度過，但農曆新年不排除會到外地旅遊，因為鄰居正在裝修，她現時已搬到酒店暫住避靜。