阿Mo參加院內聖誕聚餐　看到五光十色燈飾百感交雜

男團MIRROR去年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（16日）他發出第73封代禱信。

李盛林牧師透露，教授們都積極為阿Mo尋求各方可行的方案。在維持現況的同時，更是增強他的能力，並盼望他的狀況達到超乎正常水平。倘若阿Mo的基本活動神經能有反應，就會使用進一步可以幫助他復康的儀器。

李牧師感謝教授安排了同事的聖誕聚餐，阿Mo在這住院已近一年，也成了他們的一部分，我們一家也是在被邀請之列，很歡愉的一個晚上。因為差不多一年阿Mo都是在院內沒有外出，在沿路上看那些美麗五光十色的燈飾，三五知己圍繞拍照，他的心情更是百感交集。

代禱信內容如下：

家人和阿Mo都仍是努力奮戰 我們仍是不住的禱告支持

*李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 73 (20231217)*

「神所賜出人意外的平安，必在基督裡保守你們的心懷意念。」（腓立比書 4:7）

*【(一) 啟言(Mo)】*

*1) 【穩定中求突破】* ：

正如上一封代禱信71所提各方在頸椎/脊椎的最新治療研究一樣，教授們都積極為阿Mo尋求各方可行的方案。在維持現況的同時，更是增強他的能力，並盼望他的狀況達到超乎正常水平。

*【禱告】*：期盼創造主為阿Mo開醫治與復康的門路。

*2) 【去年今週代禱信(21) – 2022年12月21日】* - 前後一年的比較：

*(去年今週)*

a) *另一則「啟言心願」*

*“To make my life beautiful in the future, we should fight hard”*

【 為了讓 *我* 以後的人生更美好，*我們* 應該努力奮戰。】

b) *另一則「啟言事件的迴響」*

一位牧師：【李牧師，您們在信仰上的回應，相信對很多人，甚至不信或在信仰上疑惑者，都開啟了一扇門。因我最近親自接觸一位慕道者，因啟言及您們對信仰的回應，堅定堅定了，也解開了她對神的質疑 】

*(現在)*

a) 在過去的73週，就像去年今週的心願一樣，*家人和阿Mo都仍是努力奮戰*，也像去年我比喻的「不求人」（搔癢器具的把手）一樣，即使有了搔癢的工具，仍然需要親自動手努力。感謝神，*在份努力下看到了奮戰的成果*。

b) 另一則 *迴響* :【*您的經歷啟發了我，讓我知道「路是由自己行出來」，「態度決定了高度」*…我不是教徒，但我好希望「神蹟」繼續發生在您身上！…最後，您的家人都很堅強，很有愛，一個字：「勁」…】

3) 【禱告】：請為 *新到任的護工姐姐* 能夠有信心、從容地學習如何照顧四肢暫無法活動的阿Mo ，並掌握相應的技能禱告。

4) *【盼在下週簡介】* …倘若阿Mo 的基本活動神經能有反應，就會使用進一步可以幫助他復康的儀器。

*(二) Mo爸媽*

1) *「在阿Mo 治療的過程中，我認識到神…」*：是在活人之地施行祂奇妙的恩惠和慈愛的神。

2) *「感謝安排歡樂的一個晚上」*：

a) *感謝劉教授安排了運動醫學中心全體同事的聖誕聚餐*，阿Mo在這住院已近一年，也成了他們的一部分，我們一家也是在被邀請之列，很歡愉的一個晚上。因為差不多一年阿Mo都是在院內沒有外出，在沿路上看那些美麗五光十色的燈飾，三五知己圍繞拍照，他的心情更是百感交集。

b) 全體部門同事不僅享受到難得的美味佳餚，還有源源不絕的美食奉上，當中更有精彩的抽獎活動。

​c)感謝宴會場地在各方面貼心周到的安排，使餐聚的氛圍更加熱烈濃厚。

*隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，也體驗到「學習與人同樂的喜樂」。*