古巨基「Mark哥褸」唱《上海灘》　韓紅加插上海話版爆笑彈

話題性大型音樂節目《聲生不息》來到第三季的《聲生不息家年華》，今季將移師 J2台播出，節目由陸浩明、倪嘉雯（Carmen）擔任主持。首兩季《聲生不息・港樂季》及《聲生不息・寶島季》，以大家耳熟能詳的經典華語時代金曲，勾起觀眾共鳴，今次則為華夏音樂三部曲的壓軸篇，歌手陣容包括：孫楠、韓紅、黃綺珊、古巨基、陳楚生、王心凌等，透過多輪獻唱不同年代金曲，爭奪由現場觀眾票選出來的「時代戰隊」殊榮。

《聲生不息家年華》將於明晚（17 日）首播，節目以一首《山河圖》打開序幕，現場主持由何炅擔任。第一集歌單有古巨基（基仔）《上海灘》、周深《跟着你到天邊》、王心凌《快樂指南》等，基仔出場時氣勢強勁，為配合獻唱《上海灘》，他特意穿上一件「Mark 哥」褸配合，台上搖身變成「許文強」。台下觀眾見到這身打扮，發出驚喜歡呼聲，邊唱邊揮動他們手上打氣燈，將氣氛推上高潮，連主持何炅亦忍不住跟唱。

在後台欣賞古巨基演出的胡彥斌，本身祖籍寧波，他自爆小時候聽這首歌時，經常有一個「為甚麼《上海灘》是用粵語唱」的疑問，身旁的韓紅大表認同，二人隨即以上海話唱出「夫氣儂土淹儂（愛你恨你）」，引得後台各人爆笑。