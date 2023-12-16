正所謂「乳不巨何以平天下」，如果覺得呢句話太誇張，咁不妨睇吓呢位美國爆乳網紅Ashley Tervort嘅激凸寫真，相信大家都能深深體會到箇中嘅魔力有幾咁勁呀！

內外兼備

巨乳本身已經夠吸睛，而爆乳更係勁正！想知正成點，就要睇吓Ashley Tervort喺社交帳號所分享嘅寫真相，就會明白佢嗰對爆乳幾咁有分量喇！

出生於美國三藩市嘅佢，早喺2018年出道，憑住一對暴乳級胸器而火速爆紅。只係大家都估唔到，其實佢冇諗過靠對波搵食，夢想係成為一位西班牙語教師。喺加州讀高中時，佢唔單止生得靚女又發育良好，而且成績優異，故成為校內嘅風頭躉，畢業後佢就喺大學修讀西班牙語課程。當時佢為咗賺取學費及生活費，先後做過保母、英語補習老師及售貨員，卻估唔到因為售貨員工作，成為佢日後進軍模特兒界嘅契機。有一日，如常上班嘅佢，憑住美貌及巨乳而被星探發掘，喺2018年便開始從事模特兒工作，而為咗催谷人氣，佢跟唔少模特兒一樣經營社交網絡帳號，並以爆乳寫真而獲得極高人氣。

艷照流出

Ashley以亮麗外形，先後為多個品牌拍攝廣告，又成為男士雜誌嘅封面女郎，事業發展得相當順利。但後來佢發現自己喺網絡上嘅人氣更高，於是佢慢慢將發展重心轉移至網紅界，以性感網紅身份盡情吸金，2020年時更開設OnlyFans帳號，為會員獻上全裸火辣肉照，唔單止令佢豬籠入水，更成為超人氣成人網紅，氣勢一時無兩。

不過，2021年時因為佢嘅全裸寫真流出並喺網上瘋傳，令佢喺不得已嘅情況下將所有社交帳號刪除，而OnlyFans帳號亦停用。當時有網民猜測，佢之所以咁做，係因當時仍跟事務所有模特兒合約所致。姑勿論如何，歸隱一年後，上年12月重出江湖，不但重新經營社交及OnlyFans帳號，露肉度更係有增無減，相信唔使好耐，便能重振昔日人氣。

Profile

出生地：美國三藩市

身高：177cm

三圍：36I-24-35

復出後嘅Ashley Tervort，唔單止艷光不減，一對I Cup爆乳仍然咁有分量，其性感寫真更係令人流晒口水。雖然一直有人懷疑佢打假波，但無可否認佢對暴乳級胸器確係吸睛呀！