星玄｜個唱爆初戀情史　張敬軒坦言：想搵個陪到釘蓋嘅人

今日係12月17日農曆十一月初五，今日幸運星係水瓶座，愛情運最強，有心儀對象嘅話，不妨嘗試表白。張敬軒就係水瓶座，日前佢嘅壓軸演唱會已經喺倫敦人綜藝館展開，全場氣氛高漲。

軒仔喺個唱期間，竟突然自爆中學時嘅初戀情史：「嗰個階段唔知係咪因為青春期嘅原因，我第一次對一個人有咗感覺。」全場觀眾即時起哄，軒仔仲詳述當時與鍾意嘅人一齊做好多學校入面嘅課外活動、校運會、School Radio等等嘅轉播，但因為張媽媽管得好嚴，而且不畀軒仔早戀，所以軒仔一直都無表示，並講話：「我哋成日喺學校嘅一棵百年歷史嘅大榕樹下面溫書、食嘢，我喺度諗『如果當時夠勇敢開口去話畀你聽我鍾意你。』嘅話，我依家嘅人生會唔會好唔一樣呢？」

其實，軒仔曾接受訪問時提到自己恨拍拖，想搵到一個可以「陪到釘蓋嘅人」，講到另一半，要具備咩條件，軒仔就話最緊要有「Feel」，軒仔你今日愛情運最強，有心儀對象嘅話，不妨嘗試表白。

是日最旺生肖係龍，有貴人扶持，事業發展，可更上一層樓。前港姐季軍朱千雪就係屬龍，雖然佢近年已淡出幕前，並正式轉行成為執業大律師，但佢嘅一舉一動，依然備受關注。早前有網民就大爆，佢將會喺中文大學擔任兼任講師，要更上一層樓，對佢嚟講應該就無乜問題。