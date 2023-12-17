馬國明解鎖婚照 　啜爆靚湯公主抱晒腰力

馬國明與湯洛雯（靚湯）昨日分享日前於泰國蘇梅島的結婚照，一對新人由早到晚咀不停，壓軸好戲當然是新郎在婚宴上起舞，抱起老婆360度轉足3個圈，大晒好腰功，令新娘子相當滿意！雙方父母見證重要一刻，馬國明父親更着兒子「好好造人」！

馬國明與湯洛雯本月13日於泰國蘇梅島結婚，2人相當低調，一眾賓客亦幫手保密，直至昨午終公開婚照。一對新人在社交網聯合出Po晒出一系列婚照，冧爆寫道：「Forever ours！」相中可見場地以白色鮮花布置，馬國明一身白色西裝，靚湯則穿上吊帶低胸婚紗，2人交換婚戒後甜蜜激咀，挽手接受賓客祝福，新外父湯鎮宗笑到見牙唔見眼。靚湯與馬國明昨日受訪時說：「好感謝各位祝福，今個婚禮我哋兩個都覺得好開心好甜蜜，大家玩得好盡興，亦有好多感人場面，好多賓客講咗好多說話同祝福，多謝大家關心。」

煙花點綴婚宴

一對新人Po完相後，一眾兄弟姊妹亦終於「解封」，當中「鐵馬家族」唐詩詠上載斟茶儀式的照片，可見靚湯沒有穿傳統裙褂，而是穿紅色晚裝並佩戴一對龍鳳鐲，沒有戴過大禮時的「流星錘」龍鳳鐲，簡約美麗。由唐詩詠、黎諾懿、黃嘉樂、林子善、陳敏之及胡鴻鈞組成的兄弟團穿上淺啡色禮服，感性的子善更於斟茶儀式爆喊，要唐詩詠安慰。及至晚上的婚宴，「壓軸好戲」當然是不擅跳舞的馬國明與靚湯共舞，跳到硬手硬腳的他，靠一招「公主抱」挽回雄風，抱起老婆轉足3個圈，腰力十足，靚湯亦相當滿意，雙手放在他的臉頰送上情深一吻，加上煙花點綴，浪漫又完美！

唐詩詠又喊又笑

全程笑逐顏開的唐詩詠在網上分享感受：「由早上開始，除咗笑，就已經喊不停。無辦法，我哋真係好開心好興奮，二哥（馬國明）搵到一個咁好嘅老婆，未來呢幾日都係婚禮嘅相，大家忍耐一下。」胡鴻鈞則指馬國明遇上靚湯後改變甚大：「呢一日應該係我人生見過佢笑得最多最開懷嘅一日，平時嘅佢除咗講車嘅時候會雀躍啲之外，基本上都係沉默同寡言，但呢段時間嘅佢，唔知係咪受到湯洛雯影響，由以前覆Message只限Emoji，到依家會打字甚至Audio，我就知愛情嘅威力有幾大……白頭到老永結同心呢啲就唔再多講啦！聽馬爸爸的說話，好好造人！」