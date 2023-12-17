【是日通勝】

農曆十一月初五

癸卯年 甲子月 己酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：裁衣、作竈

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：26、37、41

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：應對職場競爭要靠真本事，擦鞋是沒有用。

金牛座：財運極差，別再胡亂花錢，否則後果自負。

雙子座：瑣事纏身，分身不暇，別把所有事攬上身。

巨蟹座：愛情運一般，幸好財運好，投資易有斬獲。

獅子座：職場上要安守本分，低調不越界才可自保。

處女座：小心處理人際關係，以免事業發展受拖累。

天秤座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

天蠍座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

人馬座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

山羊座：沒有比較就沒有傷害，要對自己保持信心。

水瓶座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

雙魚座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 遇貴人

（跌）兔 財運差

鼠：壓力大，易因為意外之事產生挫敗感。

牛：好運擋不住，出門逛街易遇到開心事。

虎：有商機找上門但必須核實，提防受騙。

兔：是日沖煞，財運欠佳，需要勒緊褲帶。

龍：有貴人扶持，事業發展可更上一層樓。

蛇：時來運轉，心情舒暢，適合聯誼會友。

馬：心情好，有口福，但享用美食要節制。

羊：處事細心易獲好評，助拓展人脈關係。

猴：桃色陷阱出現，已婚者不要搞婚外情。

雞：人緣變差，行事忌魯莽，以免得罪人。

狗：財運欠佳，稍不留神會招致財物損失。

豬：待人接物大方得體，人際關係趨穩定。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

房間久不住人 如何改善環境氣場？

房子是固定不動的，屬陰；人是活動的群體，屬陽；一陰一陽之謂道。長時間不住人的房子不僅滿布灰塵，生出黴味，陰氣橫生，還會導致家宅陽氣不足，污染氣場。若貿然入住這類房子，自身運勢必定會折損，建議先做好以下4步來改善其環境氣場！

1.室內燈光照明

長期不住人的家宅多充斥大量陰寒之氣，陰陽磁場失衡。燈是用來發光、發熱、發亮，五行屬火，可以散發陽氣，平衡家宅磁場，故開門要第一時間打開全宅的燈光，給房間增添陽氣。

2.開窗通風

在家居中，窗戶又稱為風水之眼，重要之處可想而知。開窗通風有助排走宅內的黴氣，可以有效地利用陽光中的紫外線殺死病菌，淨化空氣，讓房間的環境氣場變得生氣蓬勃。

3.打掃衞生

想改善家居風水，第一步是從打掃開始。將污穢清理乾淨，不但可令自己住得舒服，同時催旺家宅生氣，潔淨磁場，也為自身和家人開啟好的運氣。

4.進行裝飾

對家宅進行合理的裝飾，譬如擺放綠植以生旺宅內的生氣，又或者掛一些代表喜慶、吉祥的中國結或紅色工藝品來接引喜氣，亦可考慮擺放吉祥風水品為家宅增添旺氣。