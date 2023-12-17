2023年歐美十大娛樂新聞回顧︱雙工會罷工抗AI損失慘重

今年歐美娛樂界最震撼的新聞就絕對非兩大影視界工會-編劇工會與演員工會聯合罷工一事，兩個工會63年來首次聯合罷工，影視工作因而大受影響全面叫停，頓時癱瘓整個荷里活，長達4個多月的工潮最終得到圓滿解決，不過就令業界損失達508億港元，代價超大！

【編劇演員工會聯合罷工癱瘓荷里活】

今年荷里活最大單新聞絕對是美國編劇工會（WGA）和演員工會（SAG-AFTRA）罷工事件，WGA因不滿荷里活主要製片商拒絕達成新的3年期薪酬福利合約而成為罷工導火線，除了薪酬方面之外，WGA亦擔心人工智能（AI）在創作應用的發展會影響他們生計。而兩個月後SAG-AFTRA亦宣布發起大罷工，他們主要就「薪資、AI人工智能技術、串流媒體」這三點與代表製片方的影視製作人聯盟（AMPTP）未達成協議，SAG-AFTRA發起罷工後，演員全面停工直接影響業界，最終WGA於9月底與AMPTP達成協議結束長達150日的罷工。而SAG-AFTRA就於上月初傾掂數，結束長達118日的罷工，眾演員即時重回工作崗位。

【事業愛情皆得意！Taylor Swift 2023年得天下】

若說《Barbie》是年度電影，那美國流行樂壇天后Taylor Swift就絕對是「年度藝人」！她今年中的全球巡唱《Eras Tour》掀起撲飛熱一票難求，有媒體預計整個巡唱將為她帶來41億美元（約321億港元）豐厚收入。而10月她乘勝追擊推出巡唱電影票房亦大賣破晒紀錄，至今全球累積票房已高達2.5億美元（約20億港元）。而早前Taylor更被《時代雜誌》（Time Magazine）選為年度人物，成為首位娛樂家人士當選！

事業登頂，愛情亦得意。今年4月Taylor與英國男星Joe Alwyn被爆分手，結束6年情。消息傳出後1個月，Taylor 即被爆有新歡與英國搖滾樂隊1975主音Matty Healy重情復熾，不過復合後不久亦分手告終。今年9月Taylor再度「情花開」與美式足球明星Travis Kelce撻着，女方多次現身球場睇男友比賽之外，更見埋男方的家長。2人戀情極速發展，兩個月後Travis到阿根廷睇女友開騷，2人更被歌迷影到完騷後激嘴。粉絲睇好2人將會成家立室。

【「鷹眼」謝洛美維拿遇罕見意外】

2003年對於「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）來說絕對是流年不利，他於今年元旦日於居住地美國內華達州剷雪時發生嚴重意外受傷，他被重14,300磅的剷雪車輾腳導致大量出血，腳以及身體其他地方均受重傷，情況危殆。正當大家以為他「凶多吉少」之際，他卻奇蹟地生還，並在努力之下3個月後極速復元，絕對是「大難不死」！

除了「鷹眼」之外，奧斯卡金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）今年4月亦因不明「併發症」緊急送院，一度傳出病危的消息。經過3個月休養之後占美復出拍廣告。而美國「流行音樂女王」麥當娜（Madonna）今年6月亦因嚴重細菌感染而緊急送院並一度在深切治療部（ICU）留醫，並宣布將7月舉行的巡迴押後至10月舉行。

【Barbie真人電影掀起粉紅熱潮】

由澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的首部Barbie真人版電影《Barbie芭比》（Barbie）絕對是2023年熱爆電影，自7月全球開畫後大受歡迎，票房破盡多個紀錄，其中上映僅1個月即以5.37億美元（約42億港元），超越《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight）2008年創下的紀錄，成為華納兄弟開業100年以來北美最高票房電影。而最終影片「埋單」全球票房大收14.42億美元（約113億港元），成為今年票房冠軍。

《Barbie》大收之外，亦帶挈同日開畫的傳記片《奧本海默》（Oppenheimer）亦因此而多人談論，間接令票房亦大賣。

【兩代教父寶刀未老先後再為人父】

荷里活巨星羅拔迪尼路（Robert De Niro）雖然已79歲，但仍然有心有力，今年5月宣布再為人父。他的華裔太極導師女友Tiffany Chen為他誕下一女兒Gia Virginia Chen-De Niro，因而被網民大讚老而彌堅。

事隔1個月，羅拔的老友阿爾柏仙奴（Al Pacino）仲勁，以83歲高齡再為人父，成為目前最年老明星老竇。他的29歲女友Noor Alfallah為他誕下一子Roman，3個月後女方突然入稟申請兒子的全部撫養權。而上月洛杉磯法庭判決阿爾每月要向Noor支付3萬美元（約23.4萬港元）贍養費，再支付1.3萬美元（約10.1萬港元）作為夜班護士費，並負責一切醫療保險以外的醫療開支。阿爾需要預繳11萬美元（約85.8萬港元），每年並將1.5萬美元（約11.7萬港元）放進兒子的教育基金。

【Britney Spears離婚後出自傳爆料】

美國流行天后Britney Spears絕對是今年的「瘋」雲人物，今年8月被爆與結婚14個月的老公Sam Asghari婚變，消息傳出後他更隨即入紙申請離婚。婚變原因傳聞滿天飛，有傳是因為Britney與家中一名男工人偷食及對老公拳打腳踢成為離婚導火線。

兩個月後Britney推出自傳《Woman in Me》，一如預料，她在書中狂爆料，其中她更自爆於2000年與美國男歌手Justin Timberlake拍拖期間曾意外懷孕，最後在雙方同意下墮胎。除了爆為Justin「落仔」之外，亦在自傳中大爆Justin因連環偷食兩女子而導致他們分手，而偷食對象更是圈中人，令向來「好好先生」的Justin成為「世紀渣男」!

【《老友記》男星馬修培利意外溺斃】

美國90年代經典電視劇《老友記》（Friends）男星馬修培利（Matthew Perry）今年10月底於洛杉磯寓所溺斃，終年54歲。助手在寓所內的露天按摩浴池中發現他，現場未有發現毒品，案件未有可疑。馬修死前5天於社交網站最後一個更新帖文，亦是他於按摩浴缸中放鬆聽歌的照片。雖然案件未有可疑，不過有傳他的《老》女拍檔麗莎卻盧（Lisa Kudrow）對拍檔離世而感到「困惑」，認為他是因為浸熱水浴前服藥而令他昏去。而有指警方在他的家中發現有醫生處方的抗抑鬱及抗焦慮的藥物。

馬修離世不足1周，他在美國洛杉磯荷里活山低調舉行喪禮。他的5位老拍檔：珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、卻妮高絲（Courteney Cox）、大衛舒溫馬（David Schwimmer）、麥尼賓 （Matt LeBlanc）以及麗莎卻盧（Lisa Kudrow）被傳媒影到一同出席，送別「老友記」。

【曲終人散：天王天后相繼離世】

今年有多位歐美紅歌星離我們而去，美國老牌「搖滾女王」天娜端納（Tina Turner）今年5月因長期病患於瑞士蘇黎世的家中離世，享年83歲。死訊由她的團隊於社交網站公布，她的離世震驚全球，而曾與天娜在台上合唱過的美國天后Beyonce亦於自己的官網撰文向她致敬。她說：「我心愛的女王。愛你不息。我們都非常幸運能夠見證你的善良和美麗的精神將永遠存在。謝謝你所做的一切。」

除了天娜之外，90年代憑經典情歌《Nothing Compares 2 U》走紅的愛爾蘭傳奇女歌手Sinéad O'Connor，今年7月亦傳來死訊，及後其家人亦證實消息，終年56歲。至於她的死因，家人就一直並未有公布。離世1個月後，她在愛爾蘭一小鎮舉殯，雖然喪禮以私人方式舉行，但仍有過千名樂迷到舉行喪禮的教堂門外送Sinéad最後一程，由於太多人的關係現場部份道路亦要封閉。

美國殿堂級爵士樂歌手Tony Bennett同樣於7月離世，享年96歲。他的發言人於社交網留言表示Tony死前幾日仍然在鋼琴前自彈自唱其首支No.1歌曲《Because of You》。一眾名人紅星包括艾頓莊（Elton John）都有留言回應Tony的死訊，其中近年曾與他多次合作的後輩天后Lady GaGa亦有於社交平台哀別老拍檔。她說：「我會永遠懷念我的朋友。我會懷念與他唱歌、錄歌、交談及舞台上表演。Tony和我有這種神奇的力量。我們把自己帶到了另一個時代，一起令音樂現代化，並作為歌唱二人組賦予了它（音樂）新的生命。儘管我們年紀相差50年，他是我的朋友。我真正的朋友。我們的年齡差異並不重要....我永遠不會忘記 Tony Bennett。」

【紅星老夫老妻未能白頭到老】

今年有兩大男星與另一半驚爆離婚及分手，憑超級英雄角色「狼人」走紅的澳洲男星曉積文（Hugh Jackman）於9月宣布與結婚27年的演員妻子Deborra-Lee Furness離婚，令影迷大為意外及可惜！曉積文與Doborra早於1995年合作拍攝澳洲劇集《Correlli》邂逅，翌年拉埋天窗。離婚不久，曉積文於美國紐約一間酒吧慶祝55歲生日，除了養子女及幾個好友出席之外，Deborra亦是座上客之一，再見亦是朋友！

除了曉積文之外，奧斯卡金像影帝韋史密夫（Will Smith）今年10月亦被美國女星妻子珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）於雜誌與電視訪問中自爆早於2016年已分手，7年來一直在公眾面前扮成恩愛夫妻！韋史密夫與珍達於1997年成婚，育有一子一女。

【阿Cap封盤成人夫】

今年多位歐美名人紅星拉埋天窗，其中憑漫威超級英雄角色「美國隊長」一角走紅的美國男星基斯伊雲斯（Chris Evans）今年9月被爆與拍拖不足1年的葡萄牙女星Alba Baptista結婚，2人於男方的麻省寓所舉行婚禮。他的「復仇者」幾位拍檔均有到來祝賀。不過由於「阿Cap」出名私生活低調，他結婚前都要一眾出席者簽下「保密協議」和禁止帶手機入內，保密工夫可謂做到足！