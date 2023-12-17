娜扎徐開騁「定情作」翻生　谷劇有你冇我

「新疆四美」娜扎去年撻着內地小生徐開騁，惟及後不愉快收場，不過兩人的「定情劇」本月初空降首播，雖然劇中連場甜蜜戲碼，但如今戲外關係變成陌路人，兩人選擇各自修行宣傳，實行有你冇我，反觀官方及網民則剪輯他們的咀戲宣傳「贈興」!

娜扎與徐開騁去年拍攝內地劇《戀戀紅塵》撻着，男方更被正印女友張天愛爆劈腿出軌，還公開兩人對話錄音檔，撕開徐開騁的真實渣男面目，並呼籲女孩們擦亮眼睛。當時無辜成為「小三」的娜扎成為眾矢之的，雖然娜扎已火速與徐開騁斬纜，但風評已跌至谷底，公仔箱一直未有新作，及後惟有暫轉影壇發展，遠離電視圈是非地。

正當外間認為該劇將胎死腹中，不會有見天日之際，《戀》劇於本月初突然空降播出，基於男方自劈腿事件後，早前與邢菲主演的劇集《花溪記》播出時引來一片唾罵聲，如今再有新劇推出，更是與曾扯上關係的娜扎演情侶，為怕勾起外間的不滿情緒，徐開騁採取低調行事，僅於社交網開Po推介劇集，但隻字未有提及娜扎，與慣常跟女主角有互動做法截然不同，加上為怕被網民一面倒鬧爆，徐開騁於該貼文一早設定過濾評論區，所以留言大多只是揶揄該劇是他與娜扎的定情作，當中亦有人勸他好好經營事業，不要因為戀愛把演藝事業送葬。

低調開播 草草收場

而娜扎亦與徐開騁處理手法一樣，只出過一個貼文預告新劇面世，不過留言區就有網友抵死指會留意徐開聘如何溝女，亦有人寸爆劇集男主出軌，為何劇還能播出，惟娜扎一直保持沉默，未有開腔回應。娜扎工作室有上載該劇花絮，但片段幾乎全是娜扎，未見徐開騁的樣子，未知是否刻意安排。不過官方則為宣傳完全豁出去，以娜扎與徐開騁超甜咀戲作宣傳，實行盡地一鋪，至於其餘粉絲亦先後把兩人甜蜜戲份截圖「贈興」，但劇集熱搜最高只打入過11位，劇集熱度榜排更是十大不入，大抵成績不似預期，結果劇集將於明日播出結局，播放不足兩星期便草草收場。