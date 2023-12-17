林家謙自爆赤裸的秘密　一見LoLo就要着番衫

歌手盧冠廷（LoLo）最近聯乘林家謙、麥浚龍、林子祥、陳潔靈、呂方、岑寧兒、李宗盛及太極樂隊合力打造8首全新合唱作品，並收錄成在全新專輯《Together As One》內。

林家謙表示為歌曲《列車上對著坐的兩個人》錄音時跟平常錄音有所分別：「平常我錄音嘅感覺就好似喺自己嘅睡房入面咁，係好赤裸嘅狀態，但同LoLo一齊錄音，我即刻着番件衫咁，唔敢太展露自己或者用自己一向嘅演繹方法。」而岑寧兒稱沒有聽過歌曲demo便接受是次合唱的邀請，她非常信任對方在音樂上的判斷。當她聽到這首歌時，感覺是一件令她貼身又舒服的衣服，並體會到LoLo常說「接通天地線」這番話的震撼性。

至於林子祥大讚LoLo是一位能寫、能唱及懂得表達自己的singer-songwriter，當今世上少有，笑言要好好珍惜他。陳潔靈稱一直很欣賞LoLo的音樂，幾年前她在莫文蔚演唱會中重温LoLo的作品《一生所愛》後，再次深深着迷。李宗盛指LoLo給他的感覺一直是個溫暖的人，經過這麼多年後兩人的作品多了些人生體驗，而是次合唱更讓大家的情感再次交流，是非常美好的事情。