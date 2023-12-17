吳嘉儀爆喊回應婚變　直認冷靜期：唔想做離婚KOL！

藝人吳嘉儀（阿七）新婚不足4個月，早前在社交網的限時動態中連環貼文呻夫妻不和，疑被趕出家門無家可歸，昨晚（16日）阿七出席籌款節目《歡樂滿東華2023》時，被問到此事，期間她聲淚俱下回應。

阿七承認跟老公有爭執，相處上有問題，但只因生活上小事引致，例如之前到士多啤梨園引發，講到結婚不久就爆衝突，她說：「其實我哋同居咗5年，我哋向來係歡喜冤家，朋友都知，不過近期佢工作上有啲壓力，佢冇話好惡咁對我，只係有啲牢騷同衝動，令我覺得佢唔錫我，佢係一個好直接嘅人，但太直接，而且佢向來唔識氹女仔，當日佢封鎖咗我個電話號碼，我返咗娘家傾訴。」

阿七稱當日將家事放上社交平台，她事後也有反思：「高峰期有3萬幾人睇過我嘅限時動態，因為年紀大，我唔知可以同邊個講，所以就寫咗出嚟，事後有好多朋友打畀我，甚至外國嘅朋友都有搵我，其實我唔想大家為我擔心。（老公有冇氹番你？）有，今日都係佢車我嚟。」提到她曾自爆老公更改了門鎖的密碼令她有家歸不得，此時她開始眼濕濕說：「細節唔想講，佢係發小朋友脾氣，但佢係冇傷害我，只係講咗啲唔理智嘅說話，我唔係個軟弱嘅人，大家硬碰硬。（佢有冇郁手打你？）冇，佢好錫我，我都有唔啱，我可以講得溫柔啲。（對婚姻仲有冇信心？）大家需要時間去沉澱吓，需要搵專業人士幫助加強溝通，多謝藝員部同事同我傾偈畀鼓勵我。我想做個普通人，唔想做離婚KOL，我哋結婚嘅時候係真係好愛對方。」

阿七愈說愈激動，並淚如雨下，她續說：「最唔開心嘅係家人覺得兩個人嘅事應該閂埋門講。（係咪打算離婚？ ）冷靜中，大家有傾偈同食飯，但冇可能上星期鬧到咁，依家又糖黐豆。（佢有冇承諾收斂脾氣？）佢有道歉，我自己當時都唔理智，我喺社交網貼文影響到好多人，但我當時只係情感上宣洩，唔好意思令到好多人擔心。」她指老公是圈外人，若大家有事可以問自己回應，又指就將來若大家走不下去，相信對方也不會講傷害她的說話。