伍富橋拗柴主韌帶斷裂　林沚羿父女爆破險炸傷

聲夢歌手林沚羿（Venus）與動作指導爸爸林廸安昨晚為《歡樂滿東華2023》父女檔上演飛車射箭及爆破，場面驚險。林廸安負責按下爆破掣狠心炸女，他笑言：「唔炸唔得，係為佢好，第一為籌款，第二畀佢經歷吓做特技演員嘅辛苦，我幫佢改咗個環節名係『當紅炸沚羿』，炸完就大紅大紫。」Venus稱雖然看似危險，但實際很安全，林廸安指爆破時有木棍在女兒耳邊飛過，Venus坦言有少少「揩」到，問林廸安有否擔心女兒安全？他說：「冇，我都係咁長大，埋得位就要有個信任，所以動作指導好重要。」至於Venus會否想繼承父業，她直言：「如果可以繼承都好開心，畀人知道我都有少少爸爸嘅才能。（媽咪唔反對？）唔會，佢都係做替身，見到我周身傷仲話你傷得唔夠多添！」林廸安讚女兒有當動作演員潛質：「佢冇受過太嚴格嘅訓練，喺有限嘅時間，上咗幾堂，都睇到有潛質，如果佢努力同想做可以做到，今次畀佢82分。」但他強調若想成為動作演員就需要修身，並叫女兒先減9磅，笑言單位數比較易接受。

同時的藝人伍富橋負傷上陣，見他左腳戴上腳套，並自備「私家座駕」代步。他表示早前打籃球時不慎拗柴，傷勢頗為嚴重：「隻腳3條主韌帶斷咗一半，之後再覆診先知道使唔使做手術，如果做手術預半年先好番。（有冇畀老婆鬧你？）冇，佢都知我唔想。」他指原定聖誕期間帶同學生到清邁參加越野賽，現時也不能成行，問到腳傷有否影響工作？他說：「暫時冇，我今日都會上台唱歌，希望有同情分，可以籌到多啲善款，聽日又有活動。不過好奇怪，平日冇活動，受傷反而多咗活動要出席。」另外，他透露主唱的劇集《靈氣逼人》主題曲入圍《萬千星輝頒獎典禮》的最佳電視歌曲，呼籲大家投他一票。

至於歌手陳曉東則透露今年收爐，啟動放假模式，直至農曆新年才復工，他說：「我先會同朋友去日本，諗住喺當地買枝咪，年底就會同家人坐郵輪玩五日四夜，所以就做唔跨年騷，不過冇辦法，已經畀晒錢冇得取消，而且今次我返香港，小朋友都已經投訴。」問到是否經常拋妻棄女外遊？他坦言甚少，但認為需要有獨處時間，雖然自己是個顧家男人，但也想遊歷和流浪一下。

《歡樂滿東華2023》圓滿結束，最後籌得130,888,888港元，當中籌得最高善款的表演環節是由汪明荃與羅家英合唱的粵劇折子戲《蝴蝶夫人之大婚》，籌得421萬5千5百港元，而汪明荃有份的表演環節「齊來泡 校園熱咖啡」亦籌得133萬8千港元，汪明荃的「明荃之友會」捐出的「聚寶箱」銀紙擺設就籌得10萬港元。