【心理測驗】你討厭甚麽性格的人？

日常生活中，總會遇到一兩個莫名覺得對方討厭，與自己相性不合的人。被朋友問起，也說不出具體的原因，網上就流傳可以通過喜歡的煎蛋形狀看出自己討厭甚麽性格的人，快來一起試試小紅書@IESGO心理的心理測試吧！

【問題】憑直覺選出下面你最喜歡的煎蛋。

【答案分析】

A.你對修圖過度的人感到厭惡。相較於層層的濾鏡，你認為素顏自然、不做作的人更具魅力。因此，你無法接受那些在社交平台上傳自己的照騙或刻意營造虛假人設的人。

B.你討厭虛僞的人，有些人虛僞地提及自己的缺點，實際上只是期待別人來稱讚他們。比如明明已經很瘦了，卻故意說自己胖；考試成績很好，去說自己沒復習。當你遇到這樣的人時，你不太願意接近他們，因為你認為如果想得到贊美，為何不直接表達需求呢？

C.你不喜歡那些以自我為中心的人，有些人總是把任何話題都轉移到自己身上，渴望成為話題的中心，完全不關心別人的想法。你對這種極度自戀的人會盡量保持距離。

D.你討厭左耳進右耳出的人，你認為和別人交談時，停下手裏工作，正視對方，仔細聆聽是基本禮儀，所以你無法忍受那些不認真聽對話內容的人。有些人說的時候會點頭附和，但之後又會跑過來輕描淡寫地說抱歉，沒聽清楚，和這種類型的人交流，你會感到心情煩躁。

E.你對那些滿嘴都是正能量的人感到厭惡。當你疲憊時，如果有人可以要讓你恢復元氣、打起精神反而會讓你感到厭倦，希望與對方保持一定的距離。在疲勞時，你需要獨自放鬆，不喜歡有人强行把振奮精神的情緒加諸於你身上。

F.你對善於偷懶的人感到厭惡，特別是那些喜歡在上司不在場時偷懶放鬆，但一旦上司出現就裝出一副努力工作的樣子，並將功勞攬在自己身上。對於你這樣認真工作的人來說，這種情況會使你煩躁。